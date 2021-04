Vai Raimis ir dzīvs un Mildas olas iespējams glābt? Kas notiek jūras ērgļu ligzdā Durbē

Pavasaris jūras ērgļu ligzdā Durbē nesis notikumus, kuri nekad iepriekš nebija pieredzēti. Vispirms pazuda jūras ērgļu tēviņš Raimis, kas savukārt radīja lielas problēmas mātītei Mildai – sākotnēji viņa nepameta ligzdu un turpināja sildīt olas, taču nu jau uz kādu brīdi ligzdu pamet tukšu, liecina informācija "dabasdati.lv" forumā. Tāpat uz ligzdu sācis mest acis cits jūras ērgļu pāris, kuru Mildai papildus tiešajiem pienākumiem nākas atvairīt.

Saistībā ar satraucošajām norisēm ligzdas vērotājiem radušies daudz jautājumu par to, kas notiks ar Mildu un ko Latvijas Dabas fonda (LDF) pārstāvji var darīt, lai putniem palīdzētu. LDF mājaslapā vēstīts, ka saņemts daudz ierosinājumu un ideju, ko varētu darīt lietas labā. Uz biežāk uzdotajiem jautājumiem atbildes sniedzis tiešraides projekta vadītājs, ornitologs Jānis Ķuze.

Kas ir noticis ar Raimi?

"Visdrīzāk, putns ir vai nu beigts, vai nopietni savainots. Varam tikai minēt, kas ir īstais iemesls, un varianti ir daudzi. Ņemot vērā pēdējo dienu notikumus un jaunā ērgļu pāra parādīšanos, ticams skaidrojums ir iekšsugas konflikts," teic Ķuze, kurš mēģinājumus doties uz ligzdas apkaimi un censties noskaidrot kaut ko tuvāk salīdzinājis ar adatas meklēšanu siena kaudzē. "Putns var būt jebkur aptuveni piecu kilometru rādiusā (un nevar izslēgt, ka arī tālāk). Ligzdas rajonu pārstaigāt tagad, kamēr Milda un svešie putni aktīvi dzīvojas pa ligzdu, nebūtu vēlams. Ar katru dienu arī atrašanas iespējas samazinās maitēdāju dēļ."

Vai varam palīdzēt Mildai? Varbūt ir iespējams nogādāt ligzdā barību?

Milda ir vesels un spēcīgs pieaudzis putns, skaidrojis Ķuze, kurš uzteicis viņas apbrīnojamo pacietību turpināt sargāt un sildīt olas. Taču viņš jau iepriekš norādīja, ka tas bija tikai laika jautājums – kad bada sajūta ņems virsroku, viņa dosies meklēt pati sev barību. "Nogādāt ligzdā barību, piemēram, ar dronu, nav vēlams – jebkāda iejaukšanās, troksnis, neparasts objekts izbiedētu gan Mildu, gan svešo ērgļu pāri, un līdz ar to radītu risku, ka ērgļi pamet šo ligzdu. Turklāt izbarot perējošu putnu un pēc tam mazuļus ar ārējo iejaukšanos nebūs iespējams, to var izdarīt tikai paši putni. Milda varētu viena pati tikt galā, ja ligzdā būtu viens jau paaudzies mazulis, to iespējams izbarot vienam putnam.

Kas notiks ar Mildu un šo ligzdu? Kāpēc LDF negrib palīdzēt Mildai?

"Mildas glābšana cilvēku izpratnē putnu dzīvei nav piemērojama. Mēs neplānojam iejaukšanos šī brīža ligzdas norisēs, jo tas var novest pie sliktāka rezultāta, nekā tas ir šobrīd. Lai gan ligzdošana šogad, visdrīzāk, nebūs sekmīga, mātītei ir iespēja līdz nākamajam gadam atrast jaunu partneri, vai arī ligzdošanu šajā ligzdā var uzsākt pāris, kas šobrīd par to izrāda interesi. Iejaukšanās ar dronu šādā situācijā var novest pie tā, ka ligzda tiks pamesta.

Lai arī to var būt grūti vērot, norises ligzdā parāda to, kā tas dabā notiek. Iepriekšējās trīs sezonās šeit tika sekmīgi izvesti jaunie putni, tas bija tikai laika jautājums, kad ligzdošana būs nesekmīga.

Vai ir iespējams izglābt Mildas olas un izperēt tās inkubatorā?

Olu izņemšana no ligzdas būtu nopietns traucējums putniem šajā teritorijā, tāpēc tas nav vēlams, jo radītu sliktākas sekas nekā šobrīd. Turklāt, pat ja izdotos inkubēt cāļus, cilvēks tiem nevar nodrošināt to, ko jūras ērgļi dabā, un tos nebūtu iespējams sagatavot dzīvei dabā."

LDF norāda, ka vērot šī brīža norises ligzdā var būt emocionāli grūti, taču tieši tāda esot tiešraides kameru būtība – tā parāda dabas norises to visās izpausmēs. Ne katru sezonu ligzdās notiek veiksmīga ligzdošana, un neveiksmju iemesli ir dažādi, šobrīd mēs esam liecinieki vienai no šādām situācijām.

