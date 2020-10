Baltkrievijas varasiestādes brīdina par kaujas ieroču pielietošanu protestu apspiešanai

Baltkrievijas spēka struktūras gatavas pielietot kaujas ieročus, lai nodrošinātu kārtību valstī nerimstošo tautas protestu laikā, paziņojis Baltkrievijas Iekšlietu ministra pirmais vietnieks Genādijs Kazakēvičs.

Kā tviterī norāda žurnālists Franaks Vjačorka, tas faktiski nozīmē to, ka Aleksandrs Lukašenko ir gatavs šaut pa baltkrieviem.

Iekšlietu ministrijas izplatītā videoierakstā Kazakēvičs apgalvo, ka pret 26 gadus valdījušo Aleksandru Lukašenko notiekošie protesti pierimuši reģionos, bet pārvietojas uz Minsku un kļūst radikālāki.

Viņš norāda, ka protestētāji met akmeņus, pudeles, ceļ barikādes un dedzina riepa. "Mēs saskaramies ne tikai ar agresiju, bet ar kaujinieku grupām, radikāļiem, anarhistiem, futbola fanātiķiem, mēģinājumiem atkārtot augusta sākuma notikumus," apgalvo amatpersona.

Kazakēvičs pauda pārliecību, ka Baltkrieviju "mēģina atgriezt deviņdesmito gadu haosā" un Kremļa, kā arī Lukašenko iecienīto frāzi par uzspiestajām "krāsainajām revolūcijām".

"Iekšlietu ministrijas vārdā paziņoju: mēs neaiziesim no ielām un nodrošināsim valstī kārtību. Iekšlietu struktūru darbinieki un iekšējā karaspēka karavīri nepieciešamības gadījumā pielietos speciālos līdzekļus un kaujas ieročus," viņš brīdina.

Jāatzīmē, ka par spīti simtiem liecību par milicijas darbinieku nepamatotu vardarbību pret miermīlīgajiem protestētājiem, Kazakevičs iepriekš ir apgalvojis, ka baltkrievu miliči "darbojas atbilstoši likuma normām".

BREAKING:

The Interior Ministry of Belarus said that "the security forces won't leave the streets and will use lethal weapons if necessary.The protests, which shifted mainly to Minsk, became organized and extremely radical." That means Lukashenka is ready to shoot Belarusians