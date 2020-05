'Delfi plus': eseja par Zviedriju, banku atteikumi un gāztais vakcīnas 'bubulis'

Kādēļ lietuviešu žurnālists un rakstnieks Rīts Zemkausks nekad nevēlētos dzīvot kā Zviedrijā un ko viņš lūdza garāmgājējam tur nofotografēt? Savukārt, ko reiz pats, piesēdis basketbola laukumā, bildēja lietuviešu uzbrucējs Artūrs Karnišovs un kā viņam izdevies kļūt par savu elku kluba "bosu" – galveno atbildīgo par basketbola jautājumiem? Vai divi lietuvieši šīs nedēļas "Delfi plus" rakstos ir sakritība? Jā, jo citi raksti skar citas valstis, pārsvarā Latviju, un pavisam citus tematus.

Lai arī vairāki ārkārtējās situācijas ierobežojumi krīt, pandēmijas temats joprojām ir aktuāls un to analizējam "Delfi plus" rakstos, piemēram, kādi ir pieredzējušu ceļotāju plāni un kā notiek kāzu rīkošana šajā neparastajā laikā. Kādā sabiedrības daļā Covid-19 laiks saasinājis maņas saost sazvērestības, radīt jaunus, pārsteidzošus mītus par vakcīnām un censties reanimēt jau sen gāztos. Žurnālists Edžus Miķelsons atskatījās uz jezgu ap bēdīgi slaveno Endrū Džeremija Veikfīlda publikāciju, kas reizēm dēvēta par 20. gadsimta kaitnieciskāko krāpšanās gadījumu medicīnas pētniecībā. Proti, kā radās sen pārliecinoši atspēkotais mīts par konkrētas vakcīnas saikni ar autiskā spektra traucējumiem.

Intervijā ar arhitekti Zaigu Gaili savukārt uzzinājām, ka pandēmijas laiks viņai noteikti nenozīmē dīkstāvi, kāpēc viņu nepatīkami pārsteidzis Zolitūdes traģēdijas pirmās instances tiesas iznākums un kas ir "bandītiski gājieni". Žurnāliste Olga Kņazeva savukārt skaidroja pavisam ikdienišķus jautājumus, kas kļuvuši par apgrūtinošiem, proti, kāpēc bankas no saviem jaunajiem klientiem prasa daudz vairāk informācijas, taču tāpat kontus var atteikties atvērt.

Piedāvājam sarakstu ar daļu no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem

Atgādinām, ka, reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtējo stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, "Delfi" publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 ir pieejamas bez maksas.

Zaiga Gaile: Lielās būvfirmas nav ieinteresētas knibināties ar labu arhitektūru

Foto: F64

"Man nav traki!" atsaka arhitekte Zaiga Gaile, kad vaicāju, vai arhitektūras nozarē šobrīd ir tikpat traki kā kultūrā. Tiesa, pagājušā gada drāma ar Jaunā Rīgas teātra (JRT) ēkas pārbūves projektu un tiesas darbiem starp VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) un pilnsabiedrību "RERE Būve 1" atstājusi iespaidu uz nerviem, tāpēc atelpu starp šķietami nekad nebeidzamo riņķa danci "skaņotāji-eksperti-konsultanti-negodīgi būvnieki" viņa rod pie jūras klusumā, skatoties uz horizontu.

Maldinoša pētījuma atbalss: kā dzima 'bubulis' par autismu izraisošām vakcīnām

Foto: Shutterstock

Pasaulei cīnoties ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmiju, cerības tiek liktas arī uz vakcīnu – pirmo, jo arī pret citu koronavīrusu izraisītajām infekcijām līdz šim vakcīnas nav. Ir arī bažas, vai pārskatāmā nākotnē vispār būs. Kamēr pasaulē tūkstošiem zinātnieku koncentrējušies uz šīs vienas problēmas – Covid-19 pandēmijas – risinājuma meklējumiem, tostarp vakcīnas izstrādi, aktīvi ir arī vakcīnu pretinieki, biedējot ar dažādām nepatīkamām sekām. Kā argumenti galdā šoreiz tiek likti visdažādākie apgalvojumi, sākot no jau ierastajām bažām par vakcīnu bīstamību līdz pat Bila Geitsa plānam "čipēt" planētas iedzīvotājus. Vienlaikus nekur nav pazudis sen pārliecinoši atspēkotais mīts par konkrētas vakcīnas saikni ar autiskā spektra traucējumiem (AST), tāpēc šoreiz atskatāmies uz jezgu ap bēdīgi slaveno Endrū Džeremija Veikfīlda publikāciju, kas reizēm dēvēta par 20. gadsimta kaitnieciskāko krāpšanās gadījumu medicīnas pētniecībā.

Vai izmēģinājumos Sīrijā iznīcināts krievu jaunais supertanks 'Armata'?

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Aprīļa beigās un maija sākumā dažādos portālos un blogos krievu valodā izplatījās ziņas, ka Sīrijā kaujas laikā cietuši trīs uz izmēģinājumiem nosūtīti jaunākie Krievijas tanki T-14 "Armata", viens no kuriem iznīcināts pilnībā.

Rīts Zemkausks: Vēlos, kaut mēs nekad nedzīvotu kā Zviedrijā

Foto: S. Kuzmickas

Zviedriju es nedaudz pazīstu. Ne tāpēc, ka daudzreiz esmu tur bijis (citu valsti nekad nav iespējams pilnībā izzināt), ne tāpēc, ka man ļoti patīk Augusta Strindberga, Karla Millesa, Tomasa Transtremera un Ingmara Bergmana daiļrade (ļoti vērtīgi iepazīties, bet arī ar to nepietiek), bet gan tādēļ, ka man tur bija un joprojām ir sirsnīgi draugi, kuri man pavēra gaišzilo zviedru utopijas plīvuru un ļāva palūkoties uz turienes realitāti, kur zem diezgan plāna labklājības un veiksmes slāņa slēpjas egoistiska cinisma aukstā klints.

Aukstasinīgais lietuvietis Karnišovs un NBA: no fana par 'bosu'

Foto: DELFI.lt

Barselonas olimpiskajās spēlēs 1992. gada vasarā tā bija epizode, par kuru pēcāk smaidīja daudzi, – basketbola turnīra pusfināla laikā lietuviešu uzbrucējs Artūrs Karnišovs, piesēdis laukuma malā ar fotoaparātu rokā, steidza tvert kadrus ar pretinieku, ASV "Sapņu komandas", lielākajām zvaigznēm – vispirms jau Maiklu Džordanu no iemīļotā Čikāgas "Bulls". "Viņi ir mani varoņi!" pēc mača neslēpa 21 gadu vecais spēlētājs... Kādēļ to atcerēties tagad, 2020. gada pavasarī? Tādēļ, ka Čikāgas klubs nesen izraudzījies sev jaunu "bosu" – galveno atbildīgo par visiem basketbola jautājumiem. Turpmāk šos pienākumus pildīs Artūrs Karnišovs.

Sporta aizvietotājs izolācijas laikā – vai e-sportu sāk uztvert nopietni?

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Pasaules sports koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmijas dēļ ir pilnībā apturēts, un paši sportisti, līdzjutēji un televīzijas kanāli meklē veidus, kā aizpildīt sporta trūkumu viņu dzīvē. Kā alternatīva izvēlēts e-sports, kas šajā pašizolācijas laikā tiek uztverts arvien nopietnāk.

'Cehs.lv': Vai mēs piedzimstam kā mūjābeļi?

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Kā jau lielākajai daļai cilvēku, kas strādā no mājām, mana ikdiena sastāv no sēdēšanas pie datora, kompulsīvas ēdiena stūķēšanas mutē, dienas dzeršanas un informācijas uzsūkšanas no ekrāna. Viss bija labi, bet tad es pamanīju Jāņa Dombravas tvītu un aizdomājos.

Vajadzīgs konts? Atnes CV! Bankas vēlas uzzināt vairāk, tomēr kontus tāpat liedz

Foto: Shutterstock

Pirms dažiem mēnešiem Irina K. nolēma dibināt jaunu firmu. Viņa izpildīja visu reģistrācijas procedūru, taču īstās problēmas sākās pēc tam – viena pēc otras piecas bankas atteica atvērt norēķinu kontu jaunizveidotajam uzņēmumam. "Protams, es centos saprast, kas nav kārtībā. Atbildes uz šo jautājumu nav," Irina stāsta portālam "Delfi". Taču zināms viens – tādu "neuzticamo klientu" Latvijā ir tūkstošiem. Kāds iemesls ir šādai banku attieksmei?

Virtuvē kūpināts lasis 20 minūtēs: 'Tasty' testē paštaisītu ātro kūpinātavu

Foto: Ansis Roze

Tikko no kūpinātavas izcelts lasis ir īsta delikatese – silts, sulīgs un pievildzis ar kārdinošo dūmu aromātu. Izrādās, smeķīgu laša fileju ģimenes vakariņām var ātri un vienkārši pagatavot pat daudzdzīvokļu nama virtuvē, turklāt iztiekot bez lielas kūpinātavas un dūmu detektora izmisīgajiem brēcieniem. Mēs nolēmām pārbaudīt internetā uzietus kulinārijas entuziastu ieteikumus par to, kā zivis nokūpināt mājas apstākļos, veicot eksperimentu, kura gaitu atspoguļosim šajā rakstā, lai arī tu varētu apgūt ātrās kūpināšanas paņēmienu.

Piepildīt sapni par māju laukos. Krūžu ģimenes stāsts

Foto: Privātais ahīvs

"Pūces" Lēdurgas pusē ir Krūžu ģimenes lauku māja un miera osta zemes virsū. Šeit ikdienā viesojas meža dzīvnieki, no rītiem un vakarā saule apkārtni pielej zeltā, bet māju piepilda piecu bērnu čalas. Jau sešus gadus "Pūces" viņi sauc par savām mājām un cer, ka varēs pie mājas kokos iekārt pašu izveidotu pūču māju, lai šeit pievilinātu pūces uz palikšanu.

Mīlestība nav atcelta. Kā notiek kāzas Latvijā ārkārtējās situācijas laikā

Covid-19 krīze ir ietekmējusi lielāko daļu dzīves jomu. Lielu sarūgtinājumu nācies pieredzēt arī pāriem, kuri iepriekš plānojuši mīt gredzenus, taču ierobežojumu dēļ īpašie plāni pajukuši vai arī nācies tos krietni izmainīt. Vienlaikus kāzu nozarē strādājošie ir pozitīvi noskaņoti – lai gan lielākā daļa kāzu šovasar ir pārceltas, šī ir iespēja gūt vērtīgas mācības un turpmāk strādāt vēl augstākā kvalitātē.

Vispirms parādījās pasūtījumi, tad doma par biznesu. Sabīnes dizaina šķīvji bērniem

Foto: Privātais arhīvs

Nišā, kura brīžam šķiet aizpildīta, pievērst uzmanību ar ko jaunu un kvalitatīvu nav viegli, taču nav arī neiespējami. To pierādījusi arī Sabīne Baumane, kas jau teju trīs gadus rada lietas bērnu un viņu vecāku priekam – personalizētus burtu šķīvīšus, ko iemīļojuši daudzi Latvijā. Sarunā ar portālu "Cālis" Sabīne stāsta, kā radās viņas zīmols "Rotā", kā dzima ideja par "Burtiņu", lielāko iedvesmu, izaicinājumiem un tuvākās nākotnes plāniem.

