'Delfi plus': izgaisušie Lukašenko oponenti, nāvessods Tērahautā un brīnumainais tepiķis

Par to, kas nepāriet. Svētdiena, visticamāk, iezīmēs dienu, kad atbilstoši zinoša baltkrievu politologa prognozēm savus iemīļotos 80% atbalsta iegūs un 26 gadus ilgo ēru varēs turpināt Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Tiesa, pastāv lielas šaubas par reālo atbalstītāju skaitu un atkal izskan runas par “nāves vienību” saistībā ar kādreiz bez pēdām izgaisušajiem oponentiem. Nepārejošas ir arī citas viedokļus šķeļošas parādības, piemēram, nāvessods ASV. Igauņu-amerikāņu žurnālists Maikls Tarms bija viens no lieciniekiem, kad jūlijā letālo injekciju saņēma par piecu cilvēku slepkavību notiesātais kādreizējais ķīmijas skolotājs. Arī par to aizvadītās nedēļas “DELFI plus.”

Gaidot Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas un turpinot "DELFI plus" aizsākto kādreizējo Rīgas mēru sēriju, šajā nedēļā piedāvājam žurnālista Sanda Kārkliņa interviju ar Nilu Ušakovu, kuram Rīgas mēra amatā izdevās pavadīt visilgāko laiku atjaunotās Latvijas valsts vēsturē. Uz repliku, ka daļai sabiedrības viņš atmiņā palicis arī ar izvairīšanos no žurnālistu jautājumiem, Ušakovs atbildēja: "Man tagad ir īsziņa no prezidenta. Prezidents ir pateicis: "Ja tev žurnālists nepatīk un uzskati, ka viņš ir angažēts, tu vari viņam neatbildēt."" Savukārt par pēdējā pusgadā paveikto un neizdarīto "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā runāja galvaspilsētas pašvaldībā saimniekojušie pagaidu administratori.

"Rus.Delfi" galvenais redaktors Anatolijs Golubovs savukārt lasītājiem piedāvāja iepazīties ar pilsētu, kuras nav. Trīs stāsti par to, kā Kurzemes hercoga galvaspilsētu Otrā pasaules kara beigās nopostīta līdz pamatiem un kā tapa Jelgava, ko pazīstam šodien. Lai arī Jelgavu no jauna uzcēla, liekot tai izskatīties pēc tipiskas padomju pilsētas, joprojām ir saglabājušās dažas vietas, kur jūtama senatnes elpa.

Paguli 15 minūtes uz paklājiņa un jutīsies labāk. Uzlabosies miega kvalitāte, izgaisīs muguras sāpes un saspringums, aizmirsīsi par stresu... Šādi sociālajos tīklos un reklāmās slavē populāro masāžas paklāju "Pranamat ECO". Kur slēpjas uzņēmuma veiksme un masāžas paklājiņa popularitāte – apbrīnojamā kvalitātē vai mārketinga gudrībās – arī par to "Delfi plus".

Žurnāliste Lita Lūse šonedēļ pievērsās tēmai, kas aktuāla daudzām krūts vēža skartām Latvijas sievietēm, – krūts rekonstrukcijai. Cik tā maksā? Cik liela daļa no izdevumiem jāsedz pašai? Ko krūts atjaunošana nozīmē sievietei un vai ir cerības, ka arī Latvijā, līdzīgi kā kaimiņvalstīs, šo procedūru varētu apmaksāt par valsts līdzekļiem?

'Ieslodzītais Honkens ir miris.' Nāvessods Tērahautā igauņu-amerikāņu žurnālista acīm

Foto: AP/Scanpix/LETA

Jūlijā igauņu-amerikāņu žurnālists Maikls Tarms bija liecinieks pēdējam izpildītajam nāvessodam pēc ASV valdības rīkojuma. Federālā valdība nebija izpildījusi nāvessodu gandrīz 20 gadu, taču ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija izdarīja spiedienu, lai to atsāktu (vairākos štatos nāvessodi šajā laikā tika veikti, taču ne valsts līmenī - red.) Nāvessodu izpildi centās apturēt oponenti, tiesājoties, taču ASV Augstākā tiesa ar 5 pret 4 balsīm pagājušajā nedēļā deva zaļo gaismu.

Ministru padomi, apdrošināšana par auto bedrē un līgums ar kazino – atbild Rīgas pagaidu vadība

Šonedēļ "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā uz jautājumiem par pusgadā paveikto un neizdarīto atbildēja kopš februāra Latvijas galvaspilsētas pašvaldībā saimniekojušie pagaidu administratori Edvīns Balševics, Aleksejs Remesovs un Artis Lapiņš, kā arī viņu izvēlētā pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāja Iveta Zalpētere.

Kļūdas noteikti esmu pieļāvis. Intervija ar eksmēru Nilu Ušakovu

Foto: Rīgas mēri

Viņš grib būt mērs. Viņš grib patikt un ir spējīgs mācīties. Viss ir atkarīgs no viņa paša," tā par Nilu Ušakovu īsi pirms ievēlēšanas Rīgas mēra amatā uz pirmo termiņu laikrakstam "Diena" 2009. gadā sacīja "Saskaņas centra" līderis Jānis Urbanovičs. Ieņemot mēra amata krēslu, Ušakovs solīja labu attieksmi pret opozīciju un atjaunot rīdzinieku uzticību galvaspilsētas pašvaldībai. Mēra amatā viņam izdevās pavadīt visilgāko laiku atjaunotās Latvijas valsts vēsturē, taču viņš arī kļuva par pirmo galvaspilsētas mēru, kas tika atstādināts no amata. Tagad intervijā portālam "Delfi" politiķis nenoliedz, ka ir pieļāvis kļūdas, bet joprojām arī izbauda gandarījumu par paveiktajiem darbiem.

Hercogu galvaspilsēta, Latvijas Staļingrada. Stāsts par senās Jelgavas sagraušanu

Foto: Jelgava

1944. gada 31. jūlija vēlā vakarā padomju radio ziņo, ka padomju armija "atbrīvojusi Jelgavas pilsētu – galveno komunikācijas mezglu, kas saista Baltiju ar Austrumprūsiju". Maskava šo vēsti sveic ar 224 lielgabalu zalvēm. Tomēr svinēt vēl ir pāragri. Drāma, kas noveda pie senās Jelgavas bojāejas, vēl tikai sākas. Desmitiem tūkstoši padomju armijas, vērmahta un latviešu leģiona karavīru ar tanku, aviācijas un artilērijas atbalstu par pilsētu cīnīsies vēl nedēļu. Jelgava uz frontes līnijas būs līdz oktobrim. Pēc tam viss, kas būs atlicis no pilsētas, tiks nolīdzināts, kā vietā būvēs jaunu. Un tā jau būs cita Jelgava.

Vai eksistē Lukašenko 'nāves vienība'? Kā savulaik bez pēdām izgaisa prezidenta oponenti

Foto: AP/Scanpix

Pēc dažām dienām Baltkrievijā notiks prezidenta vēlēšanas, kurās autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko iecerējis sesto reizi leģitimizēt savu atrašanos valsts vadītāja krēslā. Reti kuram rodas ilūzijas, ka šīs vēlēšanas varētu būt godīgas un ka par "baķku" sauktais līderis, kurš TV kadros nereti redzams strostējam neizdarīgus ierēdņus, balsošanas rezultātus nesagrozīs sev tīkamos ciparos.

Kā pēdējie mēneši ietekmējuši Trampa pārvēlēšanas izredzes

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Kad 2016. gada 9. novembra naktī (vai arī rītā – atkarībā no Atlantijas okeāna puses, kurā tobrīd atradās konkrētais indivīds) Donaldu Trampu pasludināja par uzvarētāju ASV prezidenta vēlēšanās, daudzi uzskatīja, ka miljardieris no Ņujorkas paveicis teju vai neiespējamo. Toreiz publiskajā telpā salīdzinoši maz bija to, kuri ticēja šī vīra spējām uzvarēt izteikto favorīti Hilariju Klintoni.

'Pranamat' masāžas paklāju fenomens – mārketinga triks vai brīnumlīdzeklis labsajūtai?

Foto: DELFI

15 minūšu laikā samazināt muskuļu saspringumu un nogurumu, uzveikt stresu un galvassāpes, uzlabot ādas struktūru un miega kvalitāti. Izklausās vilinoši, vai ne? Viss, kas tev nepieciešams, ir brīvs brīdis un pārsimts eiro ''Pranamat ECO'' masāžas paklāja iegādei, jo tieši to sola neskaitāmās produkta reklāmas un influenceri, kas sakās regulāri gulšņājam uz brīnumainā paklājiņa.

Pēc krūts rekonstrukcijas laimīgākais cilvēks pasaulē

Foto: Shutterstock

Mazs, tikko sataustāms bumbulītis. Šķietami nekas nopietns un satraucošs. Izrādās – krūts vēzis. Un tad jau viss kā pa miglu: dzīve apmet kūleni, nākas pieņemt sāpīgu lēmumu par krūts noņemšanu un uzsākt cīņu par savu veselību un dzīvību. Šī diemžēl ir sirdi plosoša realitāte daudzām sievietēm Latvijā. Šādās situācijās īpaša nozīme var būt krūts rekonstrukcijai, kas var būtiski uzlabot dzīves kvalitāti.

Cehs.lv: Viņa nomira. Pie dīķa, kilometru no Ikšķiles

Foto: Privātais arhīvs

Mana sieva Reina. Mēs dzīvojām vienkāršu dzīvi – darbs, mājas, biezpiens ar krējumu un dillēm brokastīs, televizors – svētdienas rītos. Reina ne tuvu nebija cilvēks, ko varētu saukt par vienkāršu. Viņai piemita mazas, dīvainas, bet ārkārtīgi piemīlīgas lietiņas. Piemēram, viņa gribēja apceļot Zemeslodi tieši 80 dienās. Kā noprotat, grāmatas par piedzīvojumiem viņai bija svarīgākas par ēdienu. Mēs vienmēr ģimenē smējāmies – ja vienkāršajiem cilvēkiem gribas laimēt loterijā, tad Reina grib atrast karti ar krustiņu uz tās.

Jēkabs un viņa sapnis būt pirmajam NBA basketbolistam ar kohleāro dzirdes implantu

Foto: Privātais arhīvs/DELFI kolāža

Aizrautīgi brauc ar riteni pa mežu takām, trenējas basketbolā un sapņo par NBA, skolā ir teicamnieks – desmitgadīgais Jēkabs pirmajā mirklī ir pavisam parasts zēns, taču no vienaudžiem viņu atšķir tas, ka aiz auss zem matiem paslēpies palīgrīks vārdā kohleārais dzirdes implants. Bez "magnēta", kā implantu dēvē viņa ģimenē, Jēkabs nedzird. Vājdzirdība, pateicoties mūsdienu iespējām, vairs nav šķērslis pilnvērtīgai dzīvei. Par to, kā Jēkaba ģimene atklāja zēna veselības problēmas, kā tas viņam ir iemācījis nenokārt galvu un tiekties pēc sasniegumiem, sarunājos ar viņa tēti Endiju.

Granāta ķešā un dēka ar izmeklētāju. Divi stāsti no mežonīgajiem deviņdesmitajiem

Foto: Izlaušanās

1994. gada vasarā no Pārlielupes cietuma izbēga 89 ieslodzītie, un tā bijusi pagaidām lielākā bēgšana Latvijas vēsturē. Par to, kā tas notika, kā izbēgušie tika tvarstīti un kādas izmaiņas Latvijas cietumos ieviesa šī bēgšana, portāls "Delfi" detalizēti stāsta projektā "Izlaušanās'94". 2020. gada jūlijā ar redakciju sazinājās vēl kāds šo notikumu dalībnieks, atvaļināts Valsts policijas pulkvedis. Viņš piedalījies vairāku izbēgušo meklēšanā un aizturēšanā, turklāt, izrādās, viens no aizturētajiem, iespējams, plānojis kāda pazīstama Rīgas baņķiera slepkavību.

21 cilvēka nāve košļeņu dēļ – 1975. gada traģēdija Maskavā

Foto: Shutterstock

Parastas "Wrigley's" košļenes, kas veikalā maksā centus, bija par iemeslu 21 cilvēka nāvei 1975. gada 10. martā Maskavā, Sokoļņiku arēnā. Todien arēnā notika spēle starp PSRS junioru hokeja izlasi un kanādiešu jauniešu komandu "Barrie Colts", kas spēles izskaņā un pēc spēles tribīnēs sāka mest košļājamo gumiju paciņas. Uz spēli sanākušie skatītāji, lielākoties skolnieki, metās košļenes ķert, jezga pārauga haosā, kas galu galā noslēdzās ar vairāku cilvēku bojāeju.

