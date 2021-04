‘Delfi plus’: vakcinācijas grābekļi, lietuviešu narkobarons un velojoslu 'eksperiments'

Vairāki aizvadītās nedēļas "Delfi plus" raksti pievērsās gūtām vai negūtām mācībām. Žurnāliste Vita Dreijere turpināja analizēt vakcinācijas pret Covid-19 procesu un atklāja, ka aizvadītajās brīvdienās vakcinācijas cetros organizatori uzkāpuši uz vecajiem grābekļiem. Raidījums "Spried ar Delfi" ar ekspertiem no pretējām nometnēm vētīja pieredzi ar pagaidu jeb eksperimentālajām velojoslām, ko Rīgas dome lika uzzīmēt Aleksandra Čaka ielā Rīgā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Citā "Delfi plus" rakstā savukārt stāstījām par klasiskiem finanšu piramīdas shēmas scenārijiem – kas slēpjas aiz aizdomīgi skaistiem finanšu darījumiem un kā netikt apkrāptiem.

Kādas izmaiņas studētgribētājiem sagādājusi Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības "Delfi" žurnālistes Laines Fedotovas rakstā atklāj cēsnieces Alises Siliņas stāsts. Talantīgā jauniete uzņemta Karaliskajā mūzikas akadēmijā Londonā, taču pērnā gada beigās atklājās negaidīti šķēršļi.

Lietuvas kolēģi sagādājuši stāstu par seriālu "Narcos" vai "Gomorrah" līdzīgu personāžu tepat kaimiņvalstī – atklājies, ka starptautisku narkobaronu bandu, kas visā Eiropā spējusi pārdot kokaīnu vairāk nekā 500 miljonu eiro vērtībā, no ratiņkrēsla vadījis bijušais klaipēdietis Sergejs Begliks. Arī šis stāsts – "Delfi plus".

"Delfi Campus" redaktors Edžus Miķelsons savukārt lasītājiem atklāja, ka nesen visas pasaules ziņās nokļuvušais kravas kuģis, kas nosprostoja Suecas kanālu, kanāla vēsturē nebūt nav pirmā blokāde. Pirmajā desmitgadē pēc kanāla pabeigšanas uz sēkļa uzsēdās simtiem kuģu. Ne mazāk interesanta ir šī kanāla rakšanas vēsture.

"Delfi plus" lasītājiem turpina piedāvāt arī praktisku zināšanu pildītus rakstus, piemēram, šonedēļ par dzīvokļa pārplānošanu – kā to legalizēt un kam pievērst uzmanību, domājot par pirkšanu, Arī piedāvājam astoņus vingrinājumus pašsajūtas un fiziskās formas uzlabošanai.

Jaunnedēļ "Delfi plus" stāstīs gan par kādu negaidītu atradumu Kurzemes mežos – piedāvās "Delfi" reportāžu no cīņu vietām, gan arī ielūkosies nākotnē – kāda būs Rīga 2040. gadā, kurš un kā plāno galvaspilsētas nākotni. Tāpat arī būs stāsts par valstīm, kur flirts ar Krieviju pandēmijas laikā pārvērtis un saduļķojis politisko virtuvi. "Delfi plus" dzīvesstils uzsāks rakstu sēriju "Siltumnīca", kurā aplūkosim būtiskāko par tās celšanu un uzturēšanu, kā arī labas ražas priekšnosacījumiem. Tāpat pievērsīsimies veloceliņiem Rīgā un skaidrosim, kas ir hiropraktika un vai no tās var gūt labumu veselībai.

Lūk, vairāki no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem!

Vēl viens kucēns noslīka. Brīvdienu vakcinācijā atkārto iepriekšējās kļūdas

Foto: DELFI

Rīdziniece Armanda Lazdiņa svētdien no dienišķās pastaigas mājās atgriezās ne tikai labi izkustējusies, bet arī sapotēta pret Covid-19. Nedēļas nogalē no medijiem uzzinājusi, ka vakcinācijai ceļš atvērts viņas pārstāvētajai grupai, proti, senioriem virs 60 gadiem, Armanda ar vīru svētdienas rītā daudzkārt mēģināja sazvanīt norādīto vakcinācijas tālruņa numuru. Neveiksmīgi. Tā kā Armanda ikdienā mēdz doties garās pastaigās, kundze nosprieda, ka intereses pēc šoreiz varētu aizstaigāt līdz Ķīpsalai un pārliecināties par situāciju uz vietas.

Lasīt vairāk

Ar uzņemšanu prestižā Londonas akadēmijā vien nepietiek. Kā 'Brexit' sarežģījis Alises ceļu

Foto: Lauris Mihailovs

Cēsniece Alise Siliņa (20 gadi) akordeona spēli apgūst aptuveni desmit gadus, taču saukt sevi par mūziķi vairās. Šis tituls, viņasprāt, vēl jānopelna. Tomēr, ja tas, pēc Alises domām, vēl nav nopelnīts, tad studiju vieta Karaliskajā mūzikas akadēmijā Londonā gan. Tiesa, ar to vien nepietiek – mācības sākas šogad, taču "Brexit" dēļ Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem ir palielinājusies mācību maksa. Turklāt saņemt studiju kredītu mācībām Londonā vairs nevar ne Latvijā, ne Lielbritānijā.

Lasīt vairāk

Lietuviešu 'Narcos': miljonus vērta narkobiznesa vadītājs ratiņkrēslā, kuram paklausīja pat Spānijas likumsargi

Foto: Raksta autora arhīvs

Kad trīs valstīs – Lietuvā, Polijā un Spānijā – policija arestēja starptautisku narkobaronu bandu, kas visā Eiropā spējusi pārdot kokaīnu vairāk nekā 500 miljonu eiro vērtībā, daudzus māca ziņkāre par to, kas patiesībā bija atbildīgs par tik nopietna karteļa darbību.

Lasīt vairāk

'Nevar visa cilvēce pabraukt ar riteni' – Jonovs un Timrots diskutē, vai velojoslu 'eksperiments' izgāzies

“Tagad varbūt eksperiments sāksies īstāk, varbūt ne tik īsti kā man būtu gribējies, jo, lai tas būtu velojoslu eksperiments, tur būtu bijis jābūt lielākam fokusam uz velojoslām,” trešdien raidījumā “Spried ar Delfi” vērtējot Rīgas domes atbildīgās komitejas lēmumu līdz šā gada rudenim pagarināt eksperimentālo velojoslu darbību Aleksandra Čaka ielā, pauda Māris Jonovs no apvienības “Pilsēta cilvēkiem”.

Lasīt vairāk

Alkohola tirgotavas atvērtas, sporta veikali slēgti. Intervija ar 'Sportland' valdes locekli

Foto: DELFI

Ar Covid-19 uzliesmojumu saistīto ierobežojumu ietekme uz sporta preču tirgotāja "Sportland" darbību ir bijusi dramatiska, atzīst uzņēmuma valdes loceklis Sandijs Pinkulis. Vienlaikus viņš akcentē, ka mērķis joprojām ir attīstība, tai skaitā pandēmijas pavērto iespēju izmantošana.

Lasīt vairāk

'Jāraugās, kur ir tā robeža,' – vai iespējams liegt strādāt mediķiem, kas nevakcinējas pret Covid-19

Tiesībsarga birojā jau saņemti jautājumi par to, vai darba devēji, tajā skaitā veselības aprūpes iestādes, ir tiesīgi cilvēkiem, kas vakcinēti pret Covid-19, uzticēt atšķirīgus darba pienākumus nekā tiem, kas nav vakcinējušies. "Mēs no savas puses uzskatām, ka tas būtu pieļaujams," ceturtdien raidījumā "Spried ar Delfi" pauda Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska. Viņa gan uzreiz piebilda, ka ir jāievēro robežas un nevēlēšanās vakcinēties nevarētu būt par pamatu cilvēka atlaišanai no darba.

Lasīt vairāk

Neko nedari un pelni miljonus: kas slēpjas aiz finanšu piramīdu solījumiem

Foto: Shutterstock

"Čau, Justīne! Kā tev iet? Ko dari? Sen neesam tikušies. Vai joprojām nodarbojies ar vieglatlētiku? Ar ko vēl nodarbojies? (..) Izklausās interesanti. Varbūt varam sazvanīties? Man tev ir, ko pastāstīt!" Šādu draudzīgu, sākumā šķietami nevainīgu ziņu no piecus vai pat desmit gadus nesatiktas paziņas ir saņēmuši daudzi. Ja kādreiz attiecības ir bijušas labas, saruna attīstās, iespējams, senie draugi pat satiekas, līdz atklājas patiesais saziņas mērķis: "draugs" tevi vēlas iepazīstināt ar finanšu pratību un piedāvā iesaistīties kādā plaukstošā uzņēmumā, kas garantēs milzu peļņu īsā laikā.

Lasīt vairāk

Dzīvokļa pārplānošana: kā legalizēt un kam pievērst uzmanību, domājot par pirkšanu

Foto: Shutterstock

Pārmaiņas dzīvokļa plānojumā, pat šķietami nebūtiskas, iespējams, tomēr būs jāapstiprina būvvaldē. Pretējā gadījumā dzīvokļa īpašnieks var tikt sodīts. Par iespējamo pārkāpumu ziņot var, piemēram, kaimiņi, kurus nokaitinājis remontdarbu troksnis. Patvaļīgi veiktās pārmaiņas var "izgaismoties", pārdodot īpašumu. Kas ir dzīvokļa pārbūve, kā to darīt likumīgi, un kam pievērst uzmanību, iegādājoties īpašumu? Skaidro "Delfi plus".

Lasīt vairāk

Kā Andra Biedriņa maiņa joprojām palīdz Jūtas 'Jazz'

Foto: F64

Maiņas darījumi Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) spēj pilnībā mainīt komandas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Ja kluba ģenerālmenedžeris prot veiksmīgi rīkoties ar darījumā iegūtajiem aktīviem, pozitīvu efektu var redzēt vēl vairāku gadu garumā. Tieši šāds darījums 2013. gadā izdevās Jūtas "Jazz" komandai, un viens no maiņā iesaistītajiem bija arī Latvijas basketbolists Andris Biedriņš.

Lasīt vairāk

Klaušas, nāve, tvaiks un lērums smilšu: kā raka Suecas kanālu pirms 150 un 5 gadiem

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Aizvadītajās nedēļās uzmanības centrā nonāca viens no svarīgākajiem kuģošanas ceļiem pasaulē – Suecas kanāls –, kad to uz aptuveni nedēļu bija nosprostojis kravas kuģis "Ever Given". Šī blokāde nozīmēja, ka ik dienu kanāla pārvaldītājs zaudēja ap 15 miljoniem dolāru, bet avārijas dēļ ik dienu netika pārvietotas kravas gandrīz 10 miljardu dolāru vērtībā. Taču šī kanāla vēsturē tā nebūt nav pirmā blokāde – pirmajā desmitgadē pēc kanāla pabeigšanas uz sēkļa uzsēdās simtiem kuģu. Sākotnēji tas kuģošanai bija daudz nepatīkamāks un bīstamāks – ne gluži tas visnotaļ platais, dziļais un labi organizētais kuģošanas ceļš, kāds tas ir mūsdienās.

Lasīt vairāk

Vientuļais dumpinieks, kuru tiesāja par neķītrību. 'Nolādētajam dzejniekam' Šarlam Bodlēram – 200

Foto: Vida Press

Reti kurš dzejnieks pasaules vēsturē var lepoties ar tik lielu ietekmi uz cilvēku domāšanu un pasaules uztveri kā francūzis Šarls Bodlērs, kura dzeja arī šodien spējīga šokēt puritāniski noskaņotus mākslas baudītājus, bet dzīves laikā dzejnieks par saviem darbiem tika pat notiesāts. Bodlērs dzīvoja starpstāvoklī starp sajūsmu un šausmām dzīves priekšā, un, šķiet, ka visu dzīvi mocījās "nebeidzamās skumjās", kas raksturīgas arī citiem franču 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma tā dēvētajiem "nolādētajiem dzejniekiem" – Malarmē, Verlēnam, Rembo un citiem.

Lasīt vairāk

Pasaulē vislielākais transportlīdzeklis uz vienu kilometru patērē 296 litrus dīzeļa

Foto: NASA

Viens no lielākajiem sērijveida vieglajiem pasažieru automobiļiem pasaulē ir "Chevrolet Suburban" apvidus automobilis, kas ar savu sešu metru garumu nespēj ietilpt pat vidējā amerikāņu mājsaimniecības garāžā. Tad vēl ir visādi pagarinātie limuzīni un no citām nozarēm atvasinātie koplietošanas satiksmes monstri kā, piemēram, "Hummer H1". Tālāk ar vēl lielākiem gabarītiem seko dažādi kravas automobiļi un specializētā tehnika, no kuras, domājams, katrs zinās nosaukt tādus vairāku stāvu mājas lieluma "BelAZ" un "Caterpillar". Tomēr tos visus pārspēj kāds motorizētais pašgājējs jeb "rāpulis", kā to sauc paši izstrādātāji, tas gabarītu ziņā aizņem pilnvērtīgu beisbola laukumu.

Lasīt vairāk

'Cehs.lv': Padomā, vai tu esi pelnījis vasaru bez ierobežojumiem

Foto: LETA / Cehs.lv kolāža

"Ļaudis, Lieldienu brīvdienās apmeklēt savus vecākus ir bezatbildīgi, pretlikumīgi un neētiski pret mums – tiem, kuri atbildīgi ievēro valdības noteiktos ierobežojumus," viedokli pauž kāds pilsonis, kurš jau agrā trešdienas rītā āva kājās velteņus, lai stāvētu rindā un pārbaudītu, vai "Ikea" gaļas bumbas nekur nav pazudušas. Jo tas ir atļauts!

Lasīt vairāk

Mājās dīvāna mala, ārā – soliņš. Astoņi vingrojumi formas uzlabošanai

Foto: Publicitātes foto

Šogad vārdu virknējums "vasara vairs nav aiz kalniem" raisa pretrunīgas izjūtas. No vienas puses, vairāk nekā jebkad iepriekš gaidām silto cerību stariņu un pasaulē valdošās situācijas uzlabošanos, taču, no otras, uz dīvāna un treniņbiksēs pēdējos mēnešus esam pavadījuši vairāk laika, nekā ierasts, tāpēc vajadzība pēc sevis nopētīšanas spogulī palikusi otrajā plānā. Vai tava brīvā blūze gada laikā sarāvusies apspīlētā topiņā, savukārt šortu poga, neko nejautājot, par pāris centimetriem nomainījusi atrašanās vietu? Ja tā, 10 minūtes vari pakreņķēties, bet pēc tam gan – lec iekšā sporta kurpēs, jo dažu mēnešu laikā savas aprises vari jūtami uzlabot.

Lasīt vairāk