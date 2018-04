Vitamīniem pārbagātā paprika: 20 idejas, kā to iekļaut pavasara ēdienkartē

Pavasarī, kad garie ziemas mēneši krietni patukšojuši enerģijas rezerves, jādomā dažādi veidi, kā pēc iespējas ātrāk un efektīvāk atjaunot vitamīnu krājumus. Vai zināji, ka vitamīnu satura ziņā paprika ir uzskatāma par īstu rekordisti? Tas ir lielisks iemels, lai kraukšķīgo, sulīgo un veikalu plauktos visās sezonās pieejamo dārzeni ēdienkartē iekļautu pēc iespējas biežāk, tādēļ šodien piedāvājam 20 receptes paprikas piejaucēšanai.

Pārsteidzoši, ka paprika ir ne tikai plaši izmantota ēdienu gatavošanā, bet ir arī gana vērtīga mūsu veselībai. Paprikā ir gan neliels daudzums olbaltumvielu, gan cukura, organiskās skābes, taukvielas un minerālvielas. Īpatnējo aromātu augļiem dod ēteriskā eļļa. Bez tās paprikā ir arī augu eļļa – 10-15 procenti. Vitamīnu satura ziņā paprika pārspēj visus dārzeņus un pat augļus, apgalvo Evalds Indriksons grāmatā "Garšaugi" (izd. "Avots", 1992).

C vitamīna paprikas augļos ir 4-8 reizes vairāk nekā citronos. Turklāt augļos nav fermenta, kas noārda C vitamīnu. Tā, piemēram, konservējot saldo papriku, C vitamīns saglabājas līdz pat 70 procentiem no sākotnējā daudzuma. Karotīns paprikā ir ap 14 mg procentiem. Nelielos daudzumos paprikā ir arī B1, B2, P1, PP un K vitamīni.

Tautas medicīnā papriku lieto ēstgribas un gremošanas veicināšanai, ja ir avitaminoze. Ar paprikas iekļaušanu uzturā jāuzmanās cilvēkiem, kuriem ir gremošanas trakta, aknu vai nieru slimības.

Kādos ēdienos izmantot papriku

Foto: Shutterstock

Svaigā veidā baudot papriku, organisms jutīs vislielāko pienesumu, tādēļ recepšu izlasē iekļāvām vairākas salātu receptes. Garlaicīgi nebūs, jo paprika sader ar daudz un dažādiem produktiem, ļaujot improvizēt uz nebēdu. Pat klasiskais vinegrets iegūs pavisam jaunu garšu un kraukšķi, ja tam pievienosi sasmalcinātus paprikas stienīšus.

Arī vieglas un ātri pagatavojamas dārzeņu krēmzupas ir pavasarim gluži kā radītas. Papriku vari pievienot gan zupas pamatsastāvam, gan arī ar košiem dažādu krāsu paprikas kubiņiem pārkaisīt zupu īsi pirms pasniegšanas.

Foto: Shutterstock

Paparika ar maltās gaļas pildījumu ir biežāk izmantotais veids, kā gatavojam šo dārzeni, tomēr, ja vasaru vēlies sagaidīt labā formā, tradicionālo cūkgaļu šajā ēdienā aizstāj ar maltu vistas vai tītara gaļu un izvairies no sutināšanas treknā krējuma mērcē. Katlā, "pīlē" vai citā sautēšanai piemērotā traukā salikto pildīto papriku pārlejot ar sablendētiem konservētajiem tomātiem un pirms celšanas galdā pārkaisot ar sakapātiem zaļumiem, rezultāts izdosies ne mazāk sulīgs un gards. Padomus par gaļas izvēli un mērci ņem vērā, arī gatavojot sautējumus un sacepumus ar paprikas klātbūtni.

Foto: Shutterstock

Savukārt uz grila vai cepeškrāsnī līdz melnai miziņai apceptas, notīrītas un viegli iemarinētas paprikas būs labs papildinājums gan grilētiem ēdieniem, gan siera platei, salātiem vai sulīgai picai.

Mūsu recepšu izlasē atradīsi 20 lieliskas idejas, kā vitamīniem pārbagāto papriku iekļaut savā pavasara ēdienkartē.

Lai labi garšo!