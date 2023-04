Kā pareizi uzsildīt vakardienas picas gabaliņus, lai tie garšotu kā svaigi cepti

Bagātīga un liela pica ar saldenu tomātu mērci, sieru, salami ripuļiem un citiem labumiem ir īstens nedēļas nogales ēdiens. Tikko cepta pica ir debešķīgi garda – gan pašu cepta, gan no picērijas pasūtīta. Bet ja paliek pāri kāds gabaliņš, kas nākamajā rītā, pēc izņemšanas no ledusskapja, vairs nešķiet tik apetelīgs – kā to pareizi uzsildīt?

Ir vairāki paņēmieni, kā šo darbiņu paveikt un nelaist pietiekami labus vakardienas picas atlikumus zudumā (tajās retajās reizēs, kad tas brīnumainā kārtā notiek). Lūk, kulinārās vietnes "All Recipes" padomi, kā uzsildīt picu krāsnī, uz pannas, mikroviļņu krāsnī un pat karstā gaisa katlā jeb "air fryer".

Kā uzsildīt picu cepeškrāsnī

Galvenais priekšnoteikums, lai veiksmīgi un garšīgi uzsildītu vakardienas picu cepeškrāsnī – cepešplātij, pirms uz tās uzlikt picas gabaliņus, ir jābūt karstai. Karstā plāts izkaltēs lieko picas mīklas mitrumu un tev nebūs jāiekožas izmirkušā mīklas gabaliņā.

Dari tā: izklāj cepešplāti ar alumīnija folijas loksni. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 190 grādiem. Ieliec krāsnī tukšo cepešplāti, lai tā uzsilst. Tad izņem cepešplāti no krāsns, uzliec virsū picas gabaliņus un liec atkal krāsnī. Ļauj picai pacepties 5–10 minūtes. Pēc tam izņem picu, ļauj tai nedaudz atdzist un baudi!

Kā uzsildīt vakardienas picu pannā uz plīts

Cepeškrāsns metode var šķist gaužām ērta, taču, ja gribas pie rezultāta tikt ātrāk, plīts un panna būs īstais paņēmiens. Kā sola kulinārie eksperti no "All Recipes" – ar šo metodi iegūsi kraukšķīgu garoziņu, staipīgu sieru, un pica garšos gluži tāpat, kā cepšanas dienā.

Kas jādara? Uz vidējas uguns uzkarsē pannu. Nelej tajā eļļu! Liec picas šķēli pannā un ļauj sildīties divas minūtes. Tad iepilini pannā dažus pilienus ūdens, bet tā, lai tie nepieskaras pašai picai. Uzliec pannai vāku un ļauj picai sildīties vēl pāris minūtes, lai siers izkustu. Pēc tam ņem pannu nost no plīts, izslidini no tās picas šķēli, nedaudz atdzesē un ēd!

Foto: Shutterstock

Kā pareizi uzsildīt picu mikroviļņu krāsnī

Šis šķitīs interesants paņēmiens, taču to ir vērts noprovēt vismaz vienreiz dzīvē. Tev būs nepieciešama mikroviļņu krāsns un krūzīte, kurā ieliets ūdens.

Kā tas darāms? Uzliec picas šķēli uz šķīvja, kuru drīkst ievietot mikroviļņu krāsnī. Ielej krūzītē ūdeni. Šķīvi un krūzīti ievieto mikroviļņu krāsnī blakus. Tad ar 30 sekunžu intervāliem sildi picu pāris reizes, līdz pica viscaur uzsilusi (tas var aizņemt divas līdz četras sildīšanas reizes, kas katra ilgst 30 sekundes). Un viss, pica uzsils, siers būs pietiekami mitrs, lai picu atkal varētu ēst.

Kā uzsildīt iepriekšējās dienas picu "air fryer" jeb karstā gaisa katlā

Šis virtuves palīgs šobrīd bauda savu slavas stundu – un ne velti! Karstā gaisa katls jeb "air fryer" ir ļoti pateicīgs arī ēdiena uzsildīšanai. Ja sildīsi tajā iepriekšējās dienas picu, iegūsi šķēlīti, kuras garoziņa kraukšķīga, kas nav pārlieku sausa.

Dari šādi: uzkarsē savu karstā gaisa katlu līdz 180 grādiem. Ievieto gatavošanas groziņā picas gabaliņus vienā slānī (un ar atstarpēm, lai karstais gaiss vienmērīgi cirkulētu). Cep 3–5 minūtes vai tik ilgi, līdz pica viscaur silta.

Cik ilgi ledusskapī drīkst turēt pāri palikušo picu? Ja neapēstos picas gabaliņus uzreiz ieliksi ledusskapī, tos droši vari ēst aptuveni četras dienas. Taču, ja pica dienu nostāvējusi istabas temperatūrā, labāk to vairs uzturā nelietot, jo iespējams, ka tajā savairojušās baktērijas.

Pāri palikušās picas šķēlītes vislabāk glabāt cieši noslēdzamos traukos, lai ēdienam netiek klāt gaiss un mitrums. Ledusskapī ievieto pilnībā atdzisušu picu, lai uzglabāšanas traukā neveidojas kondensāts.

Un tagad tev sākārojās karsts, sierīgas picas gabaliņš, vai ne? Tad nekas cits neatliek, kā gatavot – lūk, lērums ideju no "Tasty.lv" recepšu krājumiem, lai vari baudīt mājās ceptu picu!