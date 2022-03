Lai nekas neietu zudumā. Viss, kas jāzina par miltu, konservu un citu produktu uzglabāšanu

Kas zina, kas mums lika izpirkt griķus, kad sākās kovida mājsēde. Kur tajā bija loģika? Un kāpēc tieši griķi? Kas to lai zina! Pagājuši divi gadi, un vēsture atkārtojas: mēs atkal iepērkam rezerves. Un ko gan varam pārmest sev un līdzcilvēkiem – šis ir tas vēstures griežu laiks, kad katram par sevi un savējiem gribas parūpēties. Klau, bet tad darām ar domu – lai no krājumiem ir jēga un lai nekas neiet zudumā!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vissvarīgākais laikam sevī ieslēgt "latvieti praktisko", nevis "latvieti histērisko". Sagādāt krājumus tā, lai kādam laikam visa pietiek, ir prātīgi, un daudzi tā dara visos laikos. Bet vai jēga iepirkties visai dzīvei?

Kur mēs, piemēram, liksim tos sāls kilogramus? Te gan viedokļi dalās, sak, izbeigsies elektrība, kā tad to saldētavās sastūķēto gaļu uzglabās? Būs jāsāla! Grūti nepiekrist, jo latvietis praktiskais iesālīs visu – sākot no cūkas miesas, beidzot ar gurķiem, sēnēm un kas nu nāk priekšā. Un sāls jau nebojājoties. Ko gan nevar teikt par visiem citiem produktiem!

Griķi un milti un visa pārējā bakaleja – sapērkoties par daudz, pareizi uzglabāt grūti, un galu galā lielākā ballīte sanāks pārtikas kodēm. Un kurš gan vēlas tās lidojošās spindzeles savā mājā? No pārtikas kodēm vaļā tikt ir sarežģīti – to zina katrs, kuram šīs nevēlamās viešņas ieviesušās.

Svaiga un žāvēta gaļa, zivis, dažāda veida konservi – pret šo produktu uzglabāšanu jāizturas īpaši uzmanīgi un vērīgi, lai neiedzīvotos nopietnās veselības problēmās.

Vērts atcerēties, ka katram produktam ir savs uzglabāšanas laiks, un vērts arī zināt, kā to vislabāk uzglabāt, lai galu galā ar nožēlu un sirdssāpēm nav jāizmet ārā. Senos izrakumos dažreiz atrod vīnu un medu – bet šķiet, ka tie arī ir vienīgie produkti pasaulē (nu, vēl arī spirtotie dzērieni), kurus neskar laika zobs. Viss pārējais agrāk vai vēlāk bojājas.

Daudzi tagad nespēj atturēties no sapirkšanās "drošības pēc" – tāds laiks. Saprotami! Par to nevienu nevar kaunināt, un nav ko sevi šaustīt. Taču svarīgi zināt, kā vislabāk uzglabāt dažādus pārtikas produktus, lai nekas neietu zudumā. Tāpēc "Tasty" no savām rezervēm piedāvā dažādus vērtīgus padomus, kā ar kuru produktu apieties, lai to varētu uzglabāt ilgi un pēc tam droši izmantot gardām maltītēm.