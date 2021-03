Rolands Matisons jeb "ROLISS" ir aktīvs Latvijas apceļotājs un uzskata – dabas skaistums ir atrodams jebkur un viss atkarīgs no pašu spējām uzburt pareizo atmosfēru. Nakšņošana ārā bargā salā, upju šķērsošana un citi izdzīvošanas piedzīvojumi ir viņa gaumē, bet gluži tāpat viņš novērtē arī ģimeniskas brīvdienas dabā, kurās, kā teic pats, svarīgi nodot mīlestību pret dabu nākamajai paaudzei.

Šajā rakstā uzzināsi:



kā izvēlēties maršrutus, dodoties dabā ar ģimeni;

kas jāņem līdzi, ejot pārgājienā;

ko ātri pagatavot gardai maltītei pie dabas;

cik svarīgi ir doties dabā ar izpratni.

Rolandu jau kopš bērnības saistījusi došanās dabā – pārgājieni, gulēšana teltī un cita veida piedzīvojumi allaž viņam bijuši tuvi. Arī tagad Rolands turpina iemīto taciņu, par to pēdējos piecus gadus veidojot arī videomateriālu savā "YouTube" kanālā.

Lai arī citu valstu apskatīšana un izbaudīšana Rolandam patīk, viņš vairāk pievērsies tieši mūsu zemes iepazīšanai. "Daudzi man vaicā, kāpēc es vairs nebraucu uz ārzemēm – tur taču esot forši. Jā, bet man patīk Latvija. Tā ir jāizstaigā. Mēs ļoti daudz par to nezinām," teic Rolands, piebilstot, ka Latvijā pārsteigumi ir ik uz soļa un to viņš cenšas parādīt arī citiem.