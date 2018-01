Viena maltīte divām ēdienreizēm – sacepumu variācijas katrai gaumei

Dienās, kad nav luste ilgi kavēties pie plīts, un labi zini, ka nākamajā dienā laika vai vēlmes būs vēl mazāk, ļoti labs risinājums ir sacepums. Vienā vakarā (ja vien nav vairāk kā sešu ēdāju) visu sacepto neapēst, tāpēc paliks pāri arī nākamajai dienai.

Tiem, kas ieraduši ņemt līdzi pusdienas uz darbu no mājām, arī ļoti labi noderēs šis ierosinājums – pagatavot sacepumu. Tas nebūs tik daudz, kā tas ir ar zupām, kas katlā vēl palikusi, kaut arī jau to vairs nemaz negribas ēst. Sacepums sanāks tieši tik daudz, lai pēc laika atkal sailgotos to pagatavot. Turklāt tas garšos tikpat labi arī atkārtoti uzsildīts.

Arī maltītes sagatavošana nebūs tā laikietilpīgākā. Atliek vien sagriezt, sagatavot visas vajadzīgās sastāvdaļas, salikt cepamajā traukā, un par pārējo jau parūpēsies cepeškrāsns. Smeķīgāka maltīte sanāks, ja sacepsi gaļu, zivi, bet arī veģetārās versijas ar bagātīgu siera kārtu neliks vilties garšu kārpiņām. ''Tasty'' recepšu sējumā ir gana daudz piedāvājumu sacepumiem. Izvēlies tīkamāko un pagatavo pamatīgu trauku, lai pietiktu vismaz divām ēdienreizēm!

''Tasty'' iesaka

Ja gatavo kartupeļu sacepumu, atceries – tie izcepsies cieti kā krams, ja šķidruma (mērces, saldā krējuma) būs par maz. Liesākā variantā kartupeļus iepriekš var novārīt, bet ne pilnīgi mīkstus, citādi cepšanas laikā tie izjuks. Atceries, ka jebkura sacepuma pamatā ir sulīgums, un to var panākt gan ar saldo krējumu, gan pienu, sieru, tomātu mērci vai ko citu, kas savelk kopā dārzeņus vai citas sastāvdaļas.

Tāpat neatņemama sastāvdaļa ir bagātīga kārta siera, ko ieteicams pabirdināt arī starp kārtām.

Vēl obligāts noteikums ir trauka ietaukošana, arī tas var veicināt dārzeņu piedegšanu, ne kraukšķīgu izcepšanos.

Lai sacepums jau neapdegtu pirms izcepušās sastāvdaļas trauka apakšā, vispirms cepamtrauku noklāj ar foliju un noņem to īsi pirms gatavības beigām. Tad siers būs kārdinoši kraukšķīgs un zeltaini brūns, ne piededzis.