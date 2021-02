Gardumi bez baltajiem miltiem – izteiksmīgi, gaisīgi un kārdinoši

Populāri ir garšas vai veselības dēļ izmēģināt mājās pagatavot kārumus bez baltajiem miltiem. Un tie izdodas lieliski, izteiksmīgi, garšās koši un pilnīgi. "Tasty" no sava arhīva izvēlējas receptes, lai iedvesmotu tevi pagatavot kārumus bez kviešu miltiem.

Gardajā brūkleņu-bazilika kūkā laima sula un medus spēlējas skābenās un saldās notīs. Enerģiju bez pievienota papildu cukura gūsi no braunija, kas gatavots no auzu miltiem, datelēm, banāniem un kakao. Franču tumšās šokolādes kūka būs sātīga savā garšas pilnībā un pietiks ar nelielu gabaliņu, lai to pilnībā izbaudītu. Burvīgs un gaisīgs kārums būs mandeļu biskvīts ar ābolu krēmu, kas gatavots no mandeļu miltiem un kuram saldumu dod medus. Lai labi garšo!