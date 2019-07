Aromātisko aveņu ietekme uz veselību un ieteikumi gardu ēdienu pagatavošanai

Vasaras viducis ik gadu mūs priecē ar lērumu veselīgu našķu piemājas dārzā vai tuvējā mežā, un viens no šādiem vasaras gardumiem ir aromātiskās sārtvaidzes avenes. Tās reibina ar patīkamu smaržu un ir pietiekami gardas, lai ar tām našķotos arī svaigā veidā. Tāpat tās lieliski noder dažādu ēdienu pagatavošanai. Turklāt, ēdot avenes, tu ne tikai palutināsi savas garšas kārpiņas, bet arī uzņemsi ļoti daudz vērtīgu vielu, kas palīdzēs uzlabot veselību.

"Avenēs, tāpat kā citās ogās, ir šķiedrvielas, antioksidanti, vitamīni un minerālvielas, kuru dēļ šīs ogas ir vērts iekļaut uzturā. Tās satur salīdzinoši daudz šķiedrvielu – septiņus gramus uz 100 gramiem ogu – un nerada straujas cukura līmeņa svārstības, tāpēc ir vēlamas arī cilvēkiem ar cukura vielmaiņas traucējumiem," ogas īsumā raksturo uztura speciāliste Eva Kataja.

Kā norāda "Medical News Today", 100 gramos aromātisko ogu ir tikai ap 50 kaloriju un 12 gramiem ogļhidrātu, no kuriem lielākā daļa ir vērtīgās šķiedrvielas. Avenēs ir ļoti maz olbaltumvielu un tauku. Izēdot krūzīti (ap 120 gramiem) aveņu, iespējams uzņemt pusi no dienā nepieciešamā C vitamīna daudzumu 12 procentus no vajadzīgā K vitamīna. Tāpat ogās ir daudz mangāna, mazliet dzelzs un kālija. Tāpat avenēs ir ļoti daudz antioksidantu, kas palīdz mazināt dažādu hronisku slimību risku.