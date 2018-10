Parunāsim par viedajiem instrumentiem

Diemžēl nereti gadās tā, ka svarīgam darbam nepieciešamā instrumenta kalpošanas laiks beidzas tieši pirms darbu noslēguma. Lai no tā izvairītos, atklāsim dažus knifus un palīdzēsim saprast patieso Metabo instrumentu vērtību.

Kniedēšana ar akumulatora instrumentu

Varētu vaicāt, kāpēc vajadzīga kniedēšanas pistole ar akumulatoru, ja gluži labi var iztikt ar parastajām standziņām. Pareizāk gan būtu jautāt, kāpēc kniedēt ar parastajām standziņām, ja to var izdarīt daudz ērtāk. Ja vajag sakniedēt tikai pāris metāla gabalus, pietiks arī ar parastajām stangām, tomēr, ja veicami lielāki darbi vai tie jāveic katru dienu, kniedēšanas pistole ar akumulatoru būs krietni piemērotāks instruments.

Kniedēšanas pistoles priekšrocība, pirmkārt, ir tās lietošanas ērtums, jo tā ļoti ērti ieguļ jebkurā rokā, neraugoties uz plaukstas īpatnībām. Īpašais rokturis kalpo gan par pirkstu aizsargu, gan dažādu izmēru kniedēšanas uzgaļu turētāju. Darba virsmu apgaismojošo LED lampu īpaši slavēt nav vajadzības ‒ profesionālim tā ietilpst standarta aprīkojumā. Ja apgaismojums nav nepieciešams, to var arī izslēgt. Kniedēšanas pistoles aizmugurējā daļā piestiprināts neliels plastmasas konteiners, kur var likt kniežu atliekas un tas kalpo arī par kniedēšanas uzgaļu nomaiņas atslēgu. Lai gan tā ir akumulatora ierīce, kas pielīdzināma konkurējošajiem pneimatiskajiem kniedētājiem, jaudīgais akumulators ir neliels, tāpēc šo ierīci ir viegli un ērti lietot. Akumulators ievietots gumijas apvalkā, tādējādi mazinot izslīdēšanas vai saskrāpēšanas risku.

Tāpat kā daudzu citu Metabo bezvadu instrumentu akumulatori, arī kniedēšanas pistoles akumulators ietilpst Cordless Alliance System (CAS) saimē. Tas nozīmē, ka šis akumulators der ne tikai Metabo, bet arī vairāku citu ražotāju ierīcēm. Turklāt, ja esat iegādājies Metabo akumulatora ierīci no Metabo LiHD partnera, tad automātiski ir spēkā All-in Service īpašā programma: 36 mēnešu BEZMAKSAS remonts un nolietoto detaļu nomaiņa.

Sienu slīpēšana bez kāpnēm

Sienas, īpaši to augšējā daļa, parasti tiek slīpētas divos veidos: vai nu ar gara kāta galā piestiprinātu smilšpapīru, vai izmantojot kāpnes un slīpmašīnu. Tagad ir pieejams trešais variants ‒ slīpmašīna ar kātu. Nosaukums ļoti labi apraksta ierīci – tā sastāv no regulējama kāta, slīpmašīnas un inovatīvas putekļu sūkšanas sistēmas. Slīpmašīnas diska darbības princips ir tāds pats kā citām līdzīgām ierīcēm, kur slīpēšanai, pulēšanai vai eļļošanai paredzētais disks griežas un tādā veidā paveic savu darbu. Metabo slīpmašīna ar kātu ir īpaši konstruēta sienu un griestu efektīvākai slīpēšanai. Ar to var slīpēt arī citas grūti aizsniedzamas virsmas ‒ 3,8 kg smago instrumentu būs viegli lietot ikvienam. Šī saliekamā ierīce viegli ietilpst sporta somas lieluma koferī. Tās salikšanai nepieciešamas apmēram 25 sekundes, un to var uzreiz pievienot kontaktligzdai un sākt darbu.

No citiem līdzīgiem produktiem Metabo ražojums būtiski atšķiras ar to, ka tam ir bezstrāvas sūkšanas sistēma. Parasti sūkšanas cauruli stiprina pie slīpmašīnas diska, tātad cilvēkam bez pašas ierīces ir jānotur arī uzsūkšanas caurule, turklāt pastāv risks, ka tā var iestrēgt starp ierīces daļām. Metabo šo problēmu ir atrisinājis, vienkārši pārvietojot sūkšanas caurules savienojumu pie motora un tādējādi atbrīvojot slīpmašīnas disku. Lai nodrošinātu labāku redzamību, instruments ir aprīkots arī ar jaudīgu LED lampu ‒ visa apstrādājamā virsma ir labi redzama, tāpēc iespējams sasniegt augstu darba kvalitāti.

Kāts ir viegli regulējams 1,1, 1,6 vai 2,1 m garumā. Kāts nav teleskopisks, bet gan saliekams no trim daļām, tāpēc nav jābaidās, ka posmi varētu iestrēgt vai ka strādnieks, piemērojot pārmērīgu spēku, pagarināšanas mehānismu varētu sabojāt. Slīpmašīnas disks atkārto cilvēka plaukstas kustības, viegli pielāgojoties slīpējamās virsmas reljefam (gludām virsmām tas nebūtu tik svarīgi). Disks ir viegli kontrolējams arī tad, kad jāslīpē stūri un malas. Diska griešanās ātrums ir ērti regulējams uz roktura.

Visu labu, vecās slīpmašīnas! Sveicinātas, jaunās frēzes!

Darba virsmas priekšapstrādes nozīmi nedrīkst novērtēt par zemu, jo no tās atkarīga visa darba kvalitāte un rezultāts. Metālapstrāde, īpaši metināšana, nav nekāds izņēmums ‒ jo labāk tiks sagatavota virsma, jo noturīgāks būs darba rezultāts. Metāla malu frēzēšana ar leņķa slīpmašīnu ir ierasta prakse pirms metāla gabalu sametināšanas, taču darba rezultāts deviņos gadījumos no desmit ir atkarīgs no strādnieka rokas precizitātes un darba ilguma ‒ gandrīz vienmēr frēzētā virsma kļūst negluda un pārkarst, mainot metāla struktūru un īpašības, līdz ar to tas ir ļoti laikietilpīgs un smags process.

Metabo frēze novērš šo problēmu un garantē lielisku rezultātu ikreiz, vienalga, vai ar to strādā cilvēks, kas vēl tikai apgūst metāla darbus, vai pieredzējis profesionālis. Metāla detaļu asās malas ir jānofrēzē ne tikai pirms metināšanas, bet arī pirms krāsošanas vai cita seguma uzklāšanas. Asās malas var pārklāt tikai ar ļoti plānu kārtiņu, un tieši tās sāk rūsēt pirmās. Izmantojot Metabo frēzi, šī problēma vairs nav aktuāla.

Ar Metabo metāla frēzi ir iespējams apstrādāt līdz pat četrreiz vairāk materiāla nekā ar leņķa slīpmašīnu tādā pašā laika periodā. Tas saistīts arī ar to, ka Metabo metāla frēze ir ievērojami stabilāka, bet diska slīpmašīna ļoti vibrē. Ar metāla frēzi šādas problēmas nav, jo mašīna atbalstās uz apstrādājamā metāla, kustoties tikai pa noteikto trajektoriju, kamēr asmeņi ar 12 000 apgriezieniem minūtē nogriež asos metāla stūrus. Fāzes dziļuma maiņa ir vienkārša – pietiek pagriezt One-touch Controller regulatoru, un frēzēšanas dziļums tiek pielāgots. Tikpat vienkārši ir mainīt fāzes slīpuma leņķi.

Par Metabo instrumentiem un to iespējām varētu rakstīt gari un plaši, jo tie sniedz daudz noderīgu un lietotājam draudzīgu iespēju. Ir tāds teiciens, ka vislabāk ir pārliecināties par visu pašam.