Kā izvēlēties griestu lampu savam mājoklim?

Griestu lampas ir objekti, kas sastopami teju ikvienā mājoklī. Šie daudzpusīgie gaismekļi var tikt izmantoti dažādiem mērķiem – lai strādātu, izklaidētos un atpūstos. Iekārtojot savas mājas vai dzīvokļa telpas, ir svarīgi ņemt vērā vairākus faktorus, lai izvēlētais griestu apgaismojums būtu ne tikai skaists, bet arī funkcionāls.

Kas ir griestu lampa?

Klasiskas griestu lampas var būt apaļas vai kvadrātveida formas, ar zemu profilu un to plakanais dizains ļauj gaismeklim piekļauties griestiem. Taču mūsdienās griestu lampu piedāvājums ir kļuvis ļoti plašs, un tās pieejamas dažādos citos dizainos – gan kā viena lampa, gan kā vairāku, mazāku lampiņu apvienojums daudzveidīgās formās un dizainos. Ja Tu vēlies iepazīties ar to sortimentu tuvāk un izvēlēties arī savam mājoklim piemērotāko, ielūkojies interneta veikala 220.lv sadaļā Mēbeles un interjers, kur atrodama arī griestu lampu kategorija.

Novietojumam ir īpaša nozīme

Kad domājam par to, kur novietot griestu lampu, pirmā ideja, kas ienāk prātā, ir telpas centrs, kā rezultātā tiktu nodrošināta maksimāla funkcionalitāte. Taču Tev nav vienmēr jāpieturas pie klasiskajām tradīcijām. Piemēram, vienā telpā griestu apgaismojums varētu koncentrēties uz galdu, bet citā – uz dīvānu. Šajā gadījumā svarīga loma ir pašu mājokļa iemītnieku vajadzībām un gaumei.

Noderīgi ir tas, ka tagad iespējams iegādāties dažādu izmēru griestu lampas, kurām var pieskaņot atšķirīgas spuldzes – energoefektīvas, ar vairākām spilgtuma un krāsu temperatūras pakāpēm. Lai izvēlētos atbilstoša izmēra un skaita griestu lampas, vajadzētu ņemt vērā griestu augstumu un telpas izmēru.

Izvēlies lampas, kurām iespējams mainīt gaismas spilgtumu

Viens no noslēpumiem, kuru vērts zināt, izvēloties funkcionālas griestu lampas, ir iespēja pielāgot to spilgtumu. Tas nozīmē, ka, izmantojot vienu un to pašu gaismekli, Tu ērti vari radīt tieši tādu atmosfēru, kādu vēlies, neatkarīgi no tā, vai tā būtu piemērota strādāšanai vai atpūtai. Eksperti iesaka iegādāties gaišākās lampas ar iespēju pielāgot to spilgtumu savām vajadzībām.

Kombinē apgaismojumu

Griestu lampas var būt pieejamas ar dažādiem kupoliem vai pat pieskaņotām sienas lampām, lai palīdzētu radīt īpašu noskaņu telpā un priecēt ar dažādiem gaismas efektiem. Eksperti iesaka censties turēties pie viena stila vai tematikas gaismekļiem visā mājoklī. Ja vienā telpā ir izvēlēta grezna lustra, tad arī citur vajadzētu būt līdzīga stila lampām, nevis vienkāršiem un klasiskiem gaismas objektiem, kas stilistiski nesaskanēs savā starpā. Jāsaskaņo būtu ne tikai griestu lampas, bet arī sienas, galda un pat grīdas lampas.

Izvēlies energoefektīvas spuldzes

Sen pagājuši tie laiki, kad mājokļos izmantojām spuldzītes, kas bija jāmaina vismaz reizi gadā vai pat biežāk. Turklāt tās it nemaz nebija energoefektīvas. Par laimi, tagad katru telpu varam papildināt ar energoefektīvām, drošām un ilgi kalpojošām LED spuldzēm, kas būs jāmaina ļoti reti, kā arī patērē maz elektroenerģijas. Tāpat, protams, ir arī tādas griestu un cita veida lampas, kurās spuldzītes ir iebūvētas, nevis maināmas, taču arī šajā gadījumā jāņem vērā – ja spuldzes būs LED tipa, par to kalpošanas ilgumu uztraukties nevajadzēs.

Kur pirkt lampas?

Lampu iegādi iespējams veikt ne tikai klasiskajos veikalos. Tagad izvēlēties sev interesējošos modeļus, salīdzināt to cenas un lasīt pircēju atsauksmes daudz vieglāk vari internetā, it īpaši veikalā 220.lv, kas piedāvā milzīgu preču sortimentu, tai skaitā, dažādas griestu, grīdas, piekaramās, iebūvējamās, galda un veida lampas. Noteikti ir vērts ielūkoties jau šodien!