Ko cilvēkam sniedz dienas gaisma?

Ir pierādīts, ka cilvēku produktivitāte dienas gaismā uzlabojas.

Ieguvumi

Katru dienu mums ir jāuzņem pietiekami daudz dienas gaismas, kā arī naktī jāguļ netraucēti un pēc iespējas tumšākā telpā, lai saglabātu labu veselību. Rīta gaisma ir ļoti svarīga mūsu iekšējam pulkstenim. Rīta gaisa palielina mūsu modrību un uzlabo spēju veikt darbus rīta agrumā. No rīta līdz pat pēcpusdienai augsts dienas gaismas līmenis samazina vēlmi pēc miega un uzlabo darba spējas. Savukārt samazināts gaismas līmenis vakarā un tumša istaba veicina labāku aizmigšanu un ciešāku miegu pa nakti. Nepietiekams dabiskais apgaismojums var negatīvi ietekmēt cilvēka veselības stāvokli, kā arī neapzināti pasliktināt garastāvokli.

Darba spējas un produktivitāte

Liels dienas gaismas apjoms cilvēkus padara mundrākus. Kā arī, kā liecina pētījumi, cilvēki daudz labprātāk uzturas gaišās telpās nevis tumšās un drūmās. Pietiekama dienas gaisma uzlabo garastāvokli, mazina nogurumu un samazina acu iekaišanu.

Daudzi pētījumi liecina, ka dienas gaismas palielināšana uzlabo produktivitāti cilvēkiem, kuri strādā birojos, rūpniecības un mazumtirdzniecības vidē. Uzņēmumi, kuri ir pārcēlušies uz telpām ar labāku dabīgo apgaismojumu, novēro darba ražīguma pieaugumu par apmēram 15 %. Šis faktors sekmē arī ievērojamu finanšu pieaugumu. Vēl viens pētījums rāda, ka cilvēki, kuri strādā vidē, kurā ir labs apgaismojums (dabiskais vai elektriskais) izrāda lielāku apmierinātību ar darbu.

Mācību iestādēs ir veikts pētījums, kurš norāda, ka dienasgaisma uzlabo koncentrēšanās spējas. Tika atklāts, ka skolēni un studenti, kuri rakstīja pārbaudes darbu telpā ar ļoti labu dabisko apgaismojumu, sasniedza par 8-17 % labākus rezultātus par tiem skolēniem, kuri pildīja šo pašu pārbaudes dabu telpā ar vienu logu vai samazinātu dienas gaismu.

Sniedz sev lielāku dienas gaismas devu!

Mums nav konkrētu skaitļu tam, "cik liela ir nepieciešamā gaismas deva." Bet mums ir skaidri pierādījumi tam, ka gaismas deva ir spēcīgāka un daudz svarīgāka par iekšējo apgaismojumu, kas ir noteikts elektriskā apgaismojuma standartos un noteikumos. Pētījumi liecina, ka lielākas dienas gaismas devas cilvēkiem atstāj pozitīvāku sajūtu par dzīvi.

Veselības aizsardzības prasības liecina, ka privātmājās ir vēlams paaugstināt dienasgaismas līmeni. Tas nodrošinātu iespēju ietaupīt enerģiju, saņemot saules siltumu caur jumta logu.

Apmierināts lietotājs

Biroja darbinieki ļoti augstu novērtē iespēju strādāt telpās, kurās ir logi. Aptaujas liecina, ka vairāk nekā 60% biroja darbinieku vēlas, lai saule iespīd viņu birojos vismaz vienu sezonu gadā, un uzskata, ka strādāt dabiskā apgaismojumā viņu veselībai un labsajūtai ir labāk nekā strādāt telpā ar elektrisko apgaismojumu (Apgaismojuma pētījumu centrs, 2014). Darbinieki, kuri strādā birojos, ļoti augstu novērtē piekļuvi logam - patiesībā viņi novērtē to vairāk nekā privātumu viņu birojos.

Daži pētījumi mājokļos liecina, ka dabiskais apgaismojums ir viens no svarīgākajiem mājas atribūtiem, un vairāk nekā 60% respondentu to atzīst kā nozīmīgu. Aptaujā, kas ietver astoņas pilsētas visā Eiropā, tika konstatēts, ka personas, kurām mājās ir nepietiekams dabiskais apgaismojums, ir lielāks risks ciest no depresijas.

Skaists skats pa logu

Ēkām būtu jābūt tā veidotām, lai cilvēks justos tuvāk dabiskai videi, lai skats pa logu ļautu pavērties tālumā. Cilvēki dod priekšroku dabiskam skatam, salīdzinot ar skatu uz mākslīgu vidi. Plašs skats tiek novērtēts vairāk nekā šaurs un tuvs skats. Daudzveidīgs un dinamisks skats ir interesantāks nekā monotons.

Skats var ietekmēt viesnīcu, mājokļu un biroju ēku īri vai izmaksas. Skats var atstāt pozitīvu ietekmi uz cilvēka labsajūtu, uzlabot veselību, garastāvokli, samazināt veselības problēmas, palielināt apmierinājumu ar darbu, ķirurģisko pacientu atlabšanu, mazināt stresu.

Skats ietekmē sēdvietas izvēli. Pētījumi rāda, ka birojos, kuros pa logu paveras skaisti skati, saņemtas mazāk sūdzības par diskomfortu un citām neērtībām. Apmierinātība ar darba vidi uzlabo miega kvalitāti.

Emocionālo traucējumi, kas saistīti ar gadalaiku maiņu

Emocionālie traucējumi, kas ir līdzīgi depresijai, parasti novērojama laikā, kad tuvojas ziema un dienas gaismas kļūst arvien mazāk. Pētījumi liecina, ka no šīs slimības cieš apmēram 0,4% līdz 9,7% pasaules iedzīvotāju. Ar šo slimību, ka netiek klasificēta kā izteikta depresija, visvairāk sirgst Ziemeļamerikas un Eiropas iedzīvotāji.

Tā kā sezonas garastāvokļa traucējumi ir salīdzinoši bieži, pietiekamam dienasgaismas daudzumam mūsu mājās vai darba vietās ir ievērojama nozīme.

Pareizi izvēlēts, uzstādīts energoefektīvs jumta logs var samazināt apkures, vēdināšanas un apgaismojuma izmaksas.

