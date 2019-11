Ķirbis un gaļa uz viena šķīvja: 17 receptes saulainās dižogas iemīlēšanai

Ja kāds apgalvo, ka viņam ķirbis negaršo, ļoti iespējams, vaina ir tajā, ka viņš īsti nemāk to pareizi pagatavot. Viens no veidiem, kā iemācīties mīlēt ķirbi, ir gatavot to kopā ar gaļu. Ķirbis, gluži kā sūklis, uzsūks sevī gaļas buljonu, pievienoto garšaugu aromātus, un rezultāts būs vienkārši lielisks!

Izrādās, pat vienu un to pašu ķirbi dažādi pagatavojot, var iegūt pavisam atšķirīgus ēdienus. Garšu ietekmē pat tas, vai tas pannā tiek cepts ar vai bez vāka. Ķirbju pasaule ir ļoti liela, un katrs noteikti var atrast kaut ko sev piemērotu.

Lai maltīte neciestu neveiksmi jau pašā sākumā, ir svarīgi izvēlēties gatavošanai piemērotu ķirbja šķirni. Kā skaidro ķirbju audzētāja Ilze Venterzute, tad Latvijā populārākie ir muskata, spageti un riekstu ķirbji. Ļoti iecienīts ir arī cepamais ķirbis jeb Hokaido ķirbis. Ne visiem Hokaido ķirbjiem jābūt ar sarkanu mizu, – var būt arī ar pelēku, zaļu. Mizas krāsa norāda arī uz garšu – sarkanmizainie cepot iegūst cūku pupu garšas nianses, bet zaļmizaiņi līdzinās sausam, miltainam kartupelim. Cepamķirbim ir plašs pielietojums – to var cept gan pannā, gan cepeškrāsnī – tas lieliski sader arī ar dažādiem citiem dārzeņiem, sieru un gaļu.

Garšvielas ķirbju ēdienos ir gaumes lieta, teic ķirbju audzētāja: "Kam patīk latviskās garšas, noteikti var skatīties uz vietējo klasiku: ķimenes, ķiploks, sāls, pipari. Ja patīk asākas maltītes, var likt klāt čili. Ar garšvielām gan vajadzētu apieties uzmanīgi un nepārspīlēt, jo katram ķirbim tomēr ir sava unikālā garša un struktūra, kas jāizbauda. Ir gan saldums, gan riekstainums – daudz nianšu, ko jāmāk izcelt, nevis nomākt.

Lūk, 17 ķirbja un gaļas kombinācijas iedvesmai!