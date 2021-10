Oranžais oktobra karalis. Veselības ieguvumi, uzturā lietojot ķirbi

Kur rudens, tur ķirbis! Šis gada periods ir oranžās ogas zvaigžņu stunda, kad tā tiek ne tikai likta marinējumos, cepta kūkās un vārīta zupās, bet arī grebta spocīgos ģīmīšos par godu Halovīnam. Taču ķirbis ir ne tikai garšīgs un parocīgs izdobjošanai – tam ir vairākas veselīgas īpašības, kas to padara teju par superogu!

Ķirbis sniedz neskaitāmus labumus cilvēka organismam, piemēram, acīm svarīgo A vitamīnu, kā arī spēcina imunitāti. Lai gan varētu šķist, ka vēderā liekama vien mīkstākā daļa, tā nebūt nav – ēdams no tā ir principā pilnībā viss. Vari, piemēram, sarīvēt ķirbja miziņu un izmantot marinādēs, bet ķirbju stīgas piejaukt kādai svaigi spiestajai sulai. Protams, nevar aizmirst arī par sēkliņām, kas var aizstāt populārās saulespuķu sēklas – ķirbju "viducītis" satur ogļhidrātus, nātriju, šķiedrvielas, olbaltumvielas un arī nedaudz cukura.

Vērtīgi veselības ieguvumi



Nenoliedzami, tas, vai ķirbis garšo, ir absolūts gaumes un garšu kārpiņu jautājums, taču, iepazīstoties ar potenicālajiem labumiem, ļoti iespējams, radīsies vēlme pacensties atrast kādu recepti, kurā nemanāmā veidā iekļaut oranžo labumu.

Ķirbji ir bagāti ar A vitamīnu, kas ir ļoti svarīgs acu veselībai. Jo īpaši šajā laikā, kad liela daļa darba dienas paiet, skatoties zilajā ekrānā, acis ātrāk nogurst, tāpēc to apgāde ar šo vitamīnu ir dikvtik svarīga. Šī oga palīdzēs nodrošināt dienas laikā nepieciešamo A vitamīna daudzumu, kā arī palīdzēs izvairīties no redzes pasliktināšanās, ko izraisa ilgstošs tā deficīts. Šī dārza garduma sēkliņas būs lieliski piemērotas ēšanai pēc fiziskām aktivitātēm, treniņiem. Kā raksta "Medical News Today", ķirbju sēklās ir daudz cinka un olbaltumvielu, un abas šīs "sastāvdaļas" nepieciešamas šūnu atjaunošanās procesā. Ķirbja lietošana uzturā, pateicoties tā sastāvā esošajam C vitamīnam, šķiedrvielām un kālijam, var palīdzēt uzturēt veselu sirdi, tādējādi arī palīdzot regulēt asinsspiedienu. Piemēram, 2017. gadā veiktais pētījums, kurā piedalījās 2722 cilvēki, vēstīja – lai paaugstināta asinsspiediena gadījumos to atkal normalizētu, tikpat svarīgi kā samazināt nātrija daudzumu, ir arī palielināt kālija uzņemšanu. Zems kālija patēriņš var būt tikpat spēcīgs paaugstināta asinsspiediena riska faktors kā liels nātrija daudzums. Par ķirbja lietošanu uzturā paldies pateiks arī tava imūnsistēma. Kā vēsta "Healthline", vēl oranžās ogas sastāvā ir beta karotīns, kas ir svarīgs un organismam nepieciešams antioksidants, vitamīni – C, E, kā arī dzelzs. Visi šie elementi stiprina imunitāti, kas būtiski novājinās aukstajos un tumšajos mēnešos. Iepriekš minētais beta karotīns, kuru organisms pārvērš A vitamīnā, var palīdzēt mazināt risku saslimt, piemēram, ar prostatas vēzi, liecina pētījums. Tomēr šajā gadījumā vajadzīgo efektu sniegs vitamīna uzņemšana dabīgā veidā, tas ir, ar ķirbja lietošanu uzturā. Starp citu, ķirbju sēklās atrodamie antioksidanti var palīdzēt urinēšanas procesā. Par ķirbja lietošanu ikdienas uzturā noteikti nevajadzētu aizmirst tiem, kuri sākuši uzmanīgāk izvērtēt, kādu pārtiku izvēlēties – nolūkā iegūt sapņu figūru. Ūdens ir vitāli nepieciešams veselam organismam, taču dienā norādītais daudzums nav jāuzņem tikai klasiskajā izpratnē – tas ir daudzu augļu un dārzeņu sastāvā, un ķirbis ir viens no tiem. Turklāt tam ir zems kaloriju un augsts šķiedrvielu daudzums, tāpēc šim rudens gardumam ir nepieciešams ilgāks laiks, lai pārstrādātos. Un tas, savukārt, nozīmē sāta sajūtas viesošanos uz ilgāku laiku. Ja vēlies, lai āda būtu vesela un mirdzoša, nedrīkst aizmirst par galveno atslēgu – jau vairākkārt minēto A vitamīnu. Tā trūkuma rezultātā āda var ne tikai lobīties, bet arī izskatīties sausa un, iespējams, veidos plankumus. Bez šī vitamīna klātesamības cieš arī matu un nagu veselība.



Taču aktuāls varētu būt jautājums, cik gan daudz ikdienā oranžo ogu vajadzētu ēst? Uztura speciāliste Eva Kataja norāda, ka ķirbi ir vērts iekļaut dārzeņos, ko uzņem ikdienā. Tāpat to var ēst katru dienu vai dažas dienas izlaižot. "Ja sāk ēst lielu ķirbi, sanāk neizbēgami lietot to katru dienu."

Kā izgrebt skaistāko ķirbi?

Foto: Shutterstock



Ķirbis ir viens no dārza labumiem, kuru tā ražīgākajā laikā ikviens kaimiņš cenšas otram uzdāvināt. Tā vienkārši parasti ir tik daudz! Lai gan ķirbis jau pats par sevi ir visnotaļ dekoratīvs, oktobra nogalē tas parasti iegūst savu spocīgāko izskatu. Helovīna jeb Viso svēto dienas viens no simboliem ir tieši ķirbis, un tā izgrebšana ir darbiņš, kurai veiksmīgu rezultātu bez priekšzināšanām garantēt nevar.

Lai gan šī tradīcija vairāk pie sirds ir mūsu planētas aizokeāna kaimiņiem, šis gads ar mājsēdi un komandantstundu oktobra nogalē varētu būt piemērots brīdis, lai pasaulslaveno tradīciju izmēģinātu dzīvē. Uztver to kā interesantu aktivitāti laika pavadīšanai ar saviem mājsaimniecības biedriem! Īpaši priecīgi noteikti būs mazākie sabiedrības locekļi.

Kā raksta portāls "Māja&Dārzs", ķirbīša grebšanai tev būs vajadzīgs:

ķirbis;

nazis;

papīrs zīmējuma vai ornamenta šablonam;

šķēres;

flomāsters vai marķieris;

svece;

karote.



Portāls atgādina, ka ķirbja miza ir patiesi cieta, tāpēc grebšanā labāk iesaistīt visspēcīgāko pieejamo roku pāri. Vispirms ķirbim nepieciešams nogriezt augšējo trešdaļu, lai izveidotu "vāciņu". Ar karoti jāizskrāpē un jāizņem no ķirbja mīkstums. Neaizmirsti – jo rūpīgāk izgrebsi sieniņas, jo vieglāk varēs izgrebt iecerētos ornamentus uz paša ķirbja.

Un te, lūk, vari pasmelties idejas spocīgajiem ģīmīšiem, ornamentiem un zīmējumiem!

Gardas receptes ar ķirbja piedalīšanos

Foto: Shutterstock



Ķirbis ir viens no tiem dārza gardumiem, kas labi garšo un iederas visdažādākajos ēdienos – sākot no mazām uzkodiņām un beidzot ar desertiem un pat dzērieniem! Vienkāršākais veids ir cepšana, taču tikpat gards tas būs arī sutināts un vārīts. Krēmīgās ķirbju zupas pie sirds varētu iet pat tiem, kuri parasti zupām soļo ar līkumu, savukārt no pankūkām jebkādā izpildījumā atteikties var vien retais.

Lai gardi kulinārie piedzīvojumi!

Marinēts ķirbis ar kanēli, dzērvenēm, čili un citronu

Foto: Ieva Berga



Marinēts ķirbis ir klasika, un katrai saimniecei ir sava recepte un savi mazie specefekti. Šīs receptes autores Ieva Bergas slepenais ierocis ir kanēlis un krāsaini akcenti - katrai ķirbju burciņai savi!

Ķirbja krēmzupa ar kokosriekstu pienu

Foto: DELFI



Ķirbja krēmzupa ir maiga, garšīga un sātīga. Viena no rudens omulīgākajām zupām, kas sasilda un nomierina. Cilvēks kļūst laimīgs un apskaidrots. Ķirbju zupa ir kā tāds latviešu gastronomiskais "Ommm". Pareizām sakot, "ņammm".

Eksotiskais ķirbju sautējums ar lēcām un kokosriekstu pienu

Foto: Viktorija Kožemjakina



Kad apnikusi ķirbju kūka, biezenis un cepti ķirbji, "Elvi" kopā ar pavāri un uztura speciālisti Jevgēniju Jansoni iedvesmo jaunu ķirbju garšas nianšu atklājumiem un piedāvā recepti, kā šīs pasaulē lielākās ogas pārvērst gardā un eksotiskām garšām bagātā sautējumā.

Pannā cepts ķirbis ar sieru

Foto: Publiciatātes foto



Kā ātri pagatavot un garšīgi un skaisti pasniegt lielāko rudens ogu, iesaka "Maxima Latvija" vēstnesis un šefpavārs Raimonds Zommers.

Marinēts ķirbis ar kanēli un cidonijām

Foto: Shutterstock



Marinētie ķirbji daudzās mājās ir iemīļota recepte ģimenes viesībās. Nereti tos ēd pat kopā ar rasolu, standartā – kā piedevu gaļai vai tāpat kā garšīgus salātiņus. Restorāna "Hercogs" šefpavāra Arta Upnera ieteiktā marinēto ķirbju recepte ir niansēta, izteiksmīga, svaiga.

Košais ķirbju un biezpiena rausis

Foto: Personiskā arhīva foto



Spilgtā plātsmaize sacenšas ar rudens lapu dzeltenajām krāsām. Lai gan ķirbis un biezpiens šķiet neparasts salikums, plātsmaizes garša izdodas veiksmīga un rauša baudītāji būs sajūsmas pilni. Apelsīns plātsmaizei piešķir svaigumu. Sulīgā rauša recepti iesaka kūku cepēja Agnese Bunka.

Biezās ķirbju vafeles

Foto: "Virtuve diviem"



"Ķirbjus esam cepuši cepeškrāsnī ar garšvielām, marinējuši un cepuši ķirbju pankūkas, Tagad kārta ķirbju vafelēm. Taisni vai jābrīnās, ka, saliekot kopā pareizās sastāvdaļas, mainās ķirbja garša – no nekādas uz kaut ko ļoti garšīgu un interesantu," tā zeltainu ķirbju vafeļu recepti piedāvā kulinārijas bloga "Virtuve diviem" autori.

Ķirbis un gaļa uz viena šķīvja: 17 receptes saulainās dižogas iemīlēšanai

Foto: Shutterstock kolāža



Ja kāds apgalvo, ka viņam ķirbis negaršo, ļoti iespējams, vaina ir tajā, ka viņš īsti nemāk to pareizi pagatavot. Viens no veidiem, kā iemācīties mīlēt ķirbi, ir gatavot to kopā ar gaļu. Ķirbis, gluži kā sūklis, uzsūks sevī gaļas buljonu, pievienoto garšaugu aromātus, un rezultāts būs vienkārši lielisks!

Zeltainas ķirbju pankūkas: 11 receptes, kas liks tev iemīlēt lielo, oranžo ogu

Foto: Shutterstock kolāža



Kad kabaču pankūku laiks ir pagājis, bet kartupeļu pankūkas jau nedaudz apnikušas, ir laiks ieviest ēdienkartē jaunas vēsmas, pagatavojot gardas pankūciņas no rudens dārzeņu karaļa – oranžā ķirbja, kas jau nepacietīgi gaida savu uznācienu, tupot virtuves stūrī. Mēs atlasījām 11 tik ļoti kārdinošu ķirbju pankūku receptes, kas pat lielās ogas noniecinātājiem liks pārskatīt savus uzskatus, sakraujot no tām sev uz šķīvja glītu tornīti.

Pildīts ķirbis ugunskura oglēs

Foto: Publicitātes foto



Sākoties rudens sezonai, daudzi pārtrauc doties piknikos un baudīt maltītes dabā, lai arī joprojām labprāt pavadām laiku svaigā gaisā. Pavārs Renārs Purmalis piedāvā rudenīgu un bagātīgu pildīta ķirbja recepti, lai tu izbaudītu gatavošanas prieku brīvā dabā arī dzestrākos laikapstākļos.

Sulīgā ķirbju plātsmaize

Foto: Privātais arhīvs



Ķirbjus var ne vien cept krāsnī un vārīt biezzupā, bet arī izmantot dažādos kārdinošos saldajos cepienos. Sulīgas ķirbju plātsmaizes recepti iesaka Latvijas garšu pazinēja Līgas Druka-Smalkā.

Ar rīsiem, grūbām, prosu un mannu: 7 ķirbju putras vienkāršām maltītēm

Foto: Shutterstock kolāža



Krēmīga, irdena vai ar sviesta actiņu viducī – kāda ir tava iecienītākā putra? Lai tu rudenī varētu izmēģināt dažādas putru variācijas un izvēlēties visgaršīgāko, mēs piedāvājam septiņas idejas ar rudens dižogu – saulaini oranžo ķirbi.

Foto recepte: ķirbju krēmzupa ar dārzeņiem un kausēto sieru

Foto: Privātais arhīvs



Ražas laiks ir perfekts, lai no dažādiem dārzeņiem pagatavotu gardu biezzupu, kas acumirklī piepildīs punčus. Ja vēl tai tiks pievienoti kraukšķīgi grauzdiņi – mēli varēs norīt!

Sulīgie ķirbju kēksiņi bez glutēna

Foto: Tasty For Me publicitātes foto



Vienkārši pagatavojami kēksiņi bez kviešu miltiem un cukura. Ķirbis tiem piešķir īpašu sulīgumu un skaisti saulainu krāsu. Recepti iesaka garšīgā "Instagram" konta "Tasty For Me" saimniece Sandra.

Ar sieru, sēnēm un pupiņām pildīti ķirbji

Foto: Publicitātes foto



“Es dievinu ķirbjus, dievinu to dažādību un iespējas no tiem pagatavot visu, ko vien vēlies. Šajā receptē jāņem tāds ķirbis, lai, to sadalot divās daļās, ar vienu daļu pietiek vienam cilvēkam. Jāatceras, ka ķirbis būs piepildīts, līdz ar to būs sātīgi. Pagatavojams tagad, kad ir baravikas vai gailenes, bet visu ziemu to var gatavot ar saldētām sēnēm,” atklāj garšu eksperte un "Rimi" gardēde Signe Meirāne.

Krāsnī cepts ķirbis ar zilo sieru, tomātiem un valriekstiem

Foto: Privātais arhīvs



Krāsnī ceptas ķirbja šķēles vislabāk garšos vēl karstas, bet lielās, saulainās ogas fani labprāt šo ēdienu baudīs arī aukstu.

