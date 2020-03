Saldi un gaisīgi krēmi – 14 desertu receptes brīvdienām

Kafijas, citronu, šokolādes, biezpiena – gaisīgi krēma deserti ir viens no tiem pasakainajiem gardumiem, ko pazīstam jau no bērnības. Un tas vien ir labs iemesls, lai iepriecinātu sevi un mājiniekus, palutinot ar gardu desertu, kas apliets ar zemeņu mērcīti, ogu ķīseli vai vaniļas mērci. Lūk, 14 visdažādāko krēmu receptes no "Tasty" recepšu vācelītes!

Neatkarīgi no tā, vai tas ir putukrējuma krēms, ar želatīna palīdzību stidzināts krēms, vai ārkārtīgi biezais olu krēms, katrs ir cits par citu garšīgāks. Ja gatavo vienkāršu putukrējuma krēmu, vienīgā lieta, par ko jāuztraucas, ir tas, lai saldais krējums pirms putošanas būtu patiesi auksts. Tiklīdz kā putukrējuma masai tiek pievienots kafijā vai kādā citā šķidrumā uzbriedināts želatīns, jāparūpējas, lai abas savienojamās masas iecilātu vienmērīgi. Tas arī būs garants tam, ka krēms tiešām sastings un būs gaisīgs. Bet smagnējākos olu krēmus galvenais ir gatavot noteiktā secībā un ievērot pakāpenisko karsēšanu, ja tie netiek cepti.

Ko interesantu pagatavot? Visātrākais variants pavisam noteikti būs biezpiena krēms ar apgrauzdētām auzu pārslām – klasiski un ļoti gardi. Ja želatīns nebiedē, tad ar ķīseli launagā pasniedz kafijas krēmu, gluži kā bērnībā. Savukārt, ja patīk izaicinājumi, vari pagatavot kādu rīsu krēmu, kafijas, olu krēmu vai citronu krēmu, kas atgādinās suflē. Lai garšīgi!