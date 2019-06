'Reaton' apdares programma 'Mājokļa saimnieks' ietaupa gan laiku, gan naudu.

Programma ietver trīs risinājumus, dažādās cenu kategorijās:

Basic apdares variants – materiālu cena ir 69 EUR/m2

Standard apdares variants – materiālu cena ir 109 EUR/m2

Premium apdares variants – materiālu cena ir 169 EUR/m2

Ko nozīmē šie skaitļi? Piemēram, ja Jums ir 62 m2 plašs dzīvoklis, kvalitatīvus un saskaņotus apdares materiālus tam var iegādāties par 4278 EUR. Par šo summu jūs saņemsiet stilīgas čehu flīzes no Rako, grīdlīstes no Tarkett, ikoniskās Marburg tapetes, pārbaudītās Reaton durvis, tualetes, vannas istabas pilnu aprīkojumu no vācu Ideal Standard un pat dvieļu žāvētāju no Zehnder Virando. Kas patīkami – ar bezmaksas piegādi Rīgā.

Programmas ietvaros Reaton netirgo atlaides, kuru izcelsme nav skaidra. Kompānija piedāvā reāli izrēķināmu ietaupījumu divos variantos – ja klients materiālus pērk atsevišķi, un tad, ja pieeja lietai ir kompleksa. Basic programmas gadījumā ietaupījums sastāda 1168 EUR. Sanāk nelielam ceļojumam, kas ir tik ļoti nepieciešams pēc remonta, vai ne?

Ja Jūs tiecaties pēc izsmalcinātākiem risinājumiem, tiek piedāvāts Standard variants, kurā ir iekļautas itāļu ražotāja FAP flīzes, akmens masas PAA vanna, augstas klases lamināts no Tarkett, vācu santehnika no Hansgrohe un citi kvalitatīvi apdares materiāli. Šos apdares materiālus 62 m2 lielam dzīvoklim var iegādāties par 6758 EUR. Šajā variantā reāls ietaupījums ir vēl lielāks – 1578 EUR. Sanāk pat nelielam ceļojumam kopā ar bērniem!