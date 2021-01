Pērnavas apriņķa uzņēmums "OÜ Dipperfox", kas ražo papildierīces ekskavatoriem, gadiem ilga attīstības darba rezultātā izstrādāja efektīvu celmu urbi, kura svarīgākās detaļas ir patentētas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"OÜ Dipperfox" vadītāja Jāna Kilma (Jaana Külm) ir apmierināta, ka tagad "Dipperfox" zīmols un dizains ir aizsargāts gan Eiropas Savienībā, gan ASV. Patentu var pieteikt tikai tādam produktam, kas vēl netiek pārdots. Tā kā patenta pieteikuma izskatīšana aizņēma laiku, ieilga arī "Dipperfox" oficiālā palaišana tirgū.

"No analogiem atšķiramies galvenokārt ar urbšanas ātrumu un efektivitāti, ko nodrošina dinamiska pārnesumu pārslēgšana, maināmi asmeņi un maināma gala skrūve," stāsta Jāna Kilma.

Šis ir uz ekskavatora strēles gala nostiprināms profesionāls darbarīks, kura griešanas asmeņu rotēšanu nodrošina hidropiedziņa ar pārnesumu maiņu un kurš celmu, tēlaini izsakoties, sagriež paplāksnēs līdz tā saknēm. Celmu smalcināšana ir ļoti ātra un vidi saudzējoša – viena 45 cm augsta celma sasmalcināšanai nepieciešams vidēji 20 sekunžu, līdz ar to stundā saurbj gandrīz 180 celmus.

No celma paliek pāri plānas šķembas, kuras ierīce samaisa ar augsni, – tur tās paliek, gadu gaitā kļūstot par videi drošu humusu.

Nepieciešamība izraisīja attīstīšanu

No celmiem ir jāatbrīvojas meža zemes līšanas laikā. Piemēram, ja cirsmas zonā tiek plānots kaut ko būvēt, izveidot elektrolīniju drošības zonu, pa kuru tehnika varētu pārvietoties bez kavēkļiem. Arī veidojot braukšanas un gājēju-velosipēdistu ceļus. Līdz šim pārsvarā izmantoja vienkārši celmu izcelšanu, kas prasa daudz darba un laika, kā arī darba rezultātā visa apkārtne izskatās izpostīta. Bet ar "Dipperfox" celmus var smalcināt tīri, nekaitējot apkārtnes augsnei. Tā no celmiem var atbrīvoties tīri un vienkārši arī pilsētvidē, parkos vai alejās.

Dipperfox attīstīšanas darbā sadarbojas ar diviem uzņēmumiem – "OÜ Talvakas" ar ekskavatoru uzņēmuma vajadzībām no vienas puses un "OÜ PlasmaPro" ar metāla darbu prasmju informāciju no otras puses. No šīs sadarbības sākās šī celmu urbja ideja, jo zemes uzlabošanas un rakšanas darbu nozarē aizvien vairāk vajadzēja efektīvu līdzekli, kā no kokiem attīrīto zonu atbrīvot no celmiem.

Sāka 2015. gadā un mēģināja rast dažādus risinājumus. Vispirms 2017. gadā izveidoja diezgan robustu ierīci salīdzinājumā ar pašreizējo "Dipperfox" celmu urbi, lai izmēģinātu, vai šāda urbja ideja vispār ir noderīga. Gadu vēlāk tapa nākamais prototips, kas strādāja tik labi, ka to jau varēja arī pārdot, bet tam bija vairāki trūkumi.

Piemēram, lai nomainītu asmeņus, bija jāizjauc viss korpuss, pie kura bija nostiprināti asmeņi, un operatoram darba objektā to bija ļoti grūti izdarīt. Turpinot attīstīt prototipu, nonāca pie gatava produkta, kura asmeņi bija atsevišķi un ātri maināmi.

Celmu urbja darbu regulē automātiska hidrauliska pārnesumkārba, kas darbu padara efektīvāku. 2020. gadā tika attīstīts starptautisks zīmols un tā ražošanai un pārdošanai izveidoja biznesa modeli, uz kā pamata bija iespējams izstrādāt jaunas produktu sērijas.

Taupot laiku, pelni naudu

Igaunijas valsts mežu apsaimniekošanas uzņēmums RMK veido daudz jaunu cirsmu un atjauno arī kādreizējās pļavu zonas, enerģētikas uzņēmums "Eesti Energia" attīra teritorijas zem elektrolīnijām, Igaunijas Ceļu pārvalde (Maanteeamet) būvē ceļus ar šoseju aizsardzības zonām, būvuzņēmumi vēlas attīstīšanas gaitā atbrīvoties no traucējošiem celmiem, nekaitējot pilsētas videi. Tās ir tikai dažas nozares, kurās "Dipperfox" ir vislabākais palīgs. Šobrīd kā aktuālu tēmu var apskatīt, piemēram, zem "Rail Baltica" būvējamo infrastruktūru trasēm esošās teritorijas attīrīšanu no celmiem. Izmantojot "Dipperfox", tiek panākts ievērojams darba stundu, līdz ar to arī materiālo vērtību, ietaupījums. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka, izmantojot Dipperfox celmu urbi, atslēgas vārds ir videi draudzīga tehnoloģija.

"Dipperfox OÜ"

Kā būtisks jautājums jāpiemin mūsdienās izplatītā meža infekciju un mizgraužu problēma, kuras novēršanai izmanto celmu urbšanas metodi. Izmantojot "Dipperfox", var novērst arī sakņu piepes izplatību, kas ir sakņu un celma trupi izraisoša sēnīšu slimība.

"Dipperfox" ir ideāls palīgs ainavu zonās, kurām jābūt izbraucamām un pļaujamām ar mašīnām, jo tur problēma nav koku saknes, bet atlikušie celmi. Tā kā celmu izraušana ir ļoti darbietilpīga, "Dipperfox" celmu urbis šādos darbos ir vislabākā tirgū pieejamā ierīce.

'' Pateicoties jaunajai tehnoloģijai, "Dipperfox" palīdz lietotājiem taupīt laiku un naudu, kā arī gūt konkurences priekšrocību. Salīdzinājumā ar izraušanu Dipperfox piedāvā 10-15 reižu efektīvāku, naudā mērāmu rezultātu. ''

Jāna Kilma, "OÜ Dipperfox" vadītāja

"Dipperfox" kā profesionāls darbarīks tiek izmantots vidējiem 12–30 tonnu smagiem ekskavatoriem. Tā vietā, lai celmu izrautu, tērējot laiku un degvielu, kā arī bojājot augsni, "Dipperfox" celmu izurbj vienā mirklī un problēma ir atrisināta. Turklāt izpaliek sarežģītais izrauto celmu izvešanas un utilizēšanas process. Vienmēr var izvēlēties celmu žāvēšanas un tīrīšanas paņēmienu, bet tā izmantošana ir ilgs un resursu ietilpīgs process. Celmu urbis saglabā dabisko augsni celma apkārtnē un ir pārliecinoši draudzīgs videi.

Nepieciešamo spēka plecu nodrošinošais strēles stiprinājums ļauj "Dipperfox" urbt celmus arī zem leņķa, kas var būt nepieciešams lielāku vai slīpi augušu celmu gadījumā. "Dipperfox OÜ"

Darba veicēja galvenās raizes ir šī darba veikšanai patērējamais laiks, kas ir būtiska pakalpojuma cenas daļa. Vienkārši ekonomiski aprēķini rāda: jo ātrāk un īsākā laikā var paveikt projekta darbus, jo ātrāk var pāriet uz jaunu objektu. Ar to panākam darbus veicošā uzņēmuma acīmredzamu konkurences priekšrocību tirgū. Klientu atgriezeniskā saite ir devusi mums apstiprinājumu par konkurences priekšrocības sasniegšanu. Klienti īpaši slavē ātro darbu un apstākli, ka pēc celma sasmalcināšanas nepaliek kaitinošie pārpalikumi un zemes virsma nav jāatjauno vai jānogludina. Turklāt jauna ekskavatora īpašnieks var piedāvāt papildu vērtību konkurencē ar novatorisku darbarīku.

Pateicoties jaunajai tehnoloģijai, "Dipperfox" palīdz lietotājiem taupīt laiku un naudu. Salīdzinājumā ar celmu izraušanu "Dipperfox" piedāvā 10-15 reižu efektīvāku, naudā mērāmu rezultātu.





Gatavs iekarot pasauli

Urbi no celmu frēzēm atšķir galvenokārt asmeņu griešanās ātrums. Ja frēzēšana ļauj noņemt celma virsējo daļu līdz zemes virsmai, ar "Dipperfox" urbi izņemam arī celma pamatu. Frēze ir arī jutīga pret dažādiem šķēršļiem, saskaroties ar akmeni vai metālu, asmeņi var saplīst, darbs augsnē ātri padara asmeņus trulus utt. Celmu urbis strādā ar stoisku mieru un gudrību, kā arī tā detaļas nav bieži maināmas.

Dipperfox hidropiedziņas un dinamiskās pārnesumu sistēmas, kas izstrādātas uz pašu inženieru gudrības pamata, Eiropas patents tika saņemts 14. oktobrī. Tieši īstajā laikā, lai Tartu notikušajā Igaunijas lauksaimniecības gada izstādē, iepazīstinot ar Dipperfox celmu urbi, varētu ar pilnu pārliecību teikt, ka iekārta ir reģistrēta atbilstoši prasībām un tās radīšanai izmantotais rūpnieciskais īpašums ir aizsargāts arī starptautiskā tirgū.

Daudz palīdzēja sadarbība ar dažādām EAS meistarklasēm un pasākumiem, kas veicināja Dipperfox zīmola un produkta ievešanu tirgū.

Šogad Dipperfox saņēma EAS dizaina meistarklases galveno prēmiju un publikas godalgu. Turklāt celmu urbis ir Igaunijas Dizaina godalgas nominants grafiskā un digitālā dizaina kategorijā, nonāca pirmajā desmitā Igaunijas uzņēmējdarbības balvas gada novatoriskuma un gada dizaina kategorijās, kā arī otrajā vietā Pērnavas apriņķa gada produkta kategorijā.

"Dipperfox" – visu celmu bieds

Izstrādāts un ražots Igaunijā, Pērnavas uzņēmumā "Dipperfox OÜ".

Zīmola īpašnieks, ražotājs un pārdevējs ir "OÜ Dipperfox".

Paredzēts izmantošanai ar tipveida 12–30 tonnu ekskavatoriem.

Nepieciešami 110–220 litri hidraulikas eļļas minūtē.

Eļļas spiediens 180–320 bāri.

Darba ātrums ideālajos apstākļos – viena celma sasmalcināšana ar pozicionēšanu 20 sekundes, 180 celmi stundā.

Avots: "OÜ Dipperfox"