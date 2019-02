Ēdam ar irbulīšiem! 17 eksotiskas receptes par godu ķīniešu Jaunajam gadam

5. februārī Ķīnā un citviet Dienvidrietumāzijā tiek svinēts jauna gada sākums. Ķīnas dienvidu daļā šie svētki iezīmē arī ziemas sezonas beigas un pavasara iestāšanos. Katrs gads Ķīnā ir saistīts ar kādu no 12 dzīvniekiem un kādu no pieciem elementiem — koku, uguni, zemi, metālu, ūdeni. 2019. gada "saimniece" būs dzeltenā Zemes cūka, noslēdzot 12 gadu ciklu Austrumu kalendārā. Tā kā svētku nekad nevar būt par daudz, par godu šim priecīgajam notikumam mēs rosinām tevi notraust putekļus no vokpannas un sarūpēt irbulīšus, lai šovakar palutinātu sevi ar maltīti ķīniešu labākajās tradīcijās.