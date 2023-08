Nenokavē! Saldu augļu pīrāgu receptes pēdējām vasaras nedēļām

Augusts, it sevišķi augusta beigas, nozīmē vienu lietu – pienācis laiks izlietot visu vasaras produkciju. Un jāņem vērā taču fakts, ka augļi tieši šobrīd ir pašā plaukumā (sveiki, dzidrie āboli un plūmes!) Tiesa, viena no labākajām augļu un ogu audzēšanas priekšrocībām ir iespēja baudīt pašu izaudzētos dabas gardumus. Bet būsim reāli – dažreiz raža ir pārāk branga, lai to piebeigtu viens pats, pat ja palīdz visa ģimene! Tieši tad gardi augļu pīrāgi izglābj situāciju!

Termins "augļu pīrāgs" radās ap 1303. gadu, un kopš tā laika tā klātbūtne mūsdienu sabiedrībā pieaugusi eksponenciāli. Nav nekā labāka, kā ieraudzīt aiz stūra parādāmies ciemiņu ar savu iecienītāko pīrāgu rokā (neaizmirsīsim taču par cienastiem!). Pirmais kumosiņš var uzjundīt kādas atmiņas no pagātnes vai sniegt mierinājumu. Pīrāgu labākā daļa ir tāda, ka to pildījumam ir daudz dažādu veidu!

Nav jau nekāds pārsteigums – augļu pīrāgi cildina labāko dabas velti no katras sezonas. Pavasarī rabarberu pīrāgi atmodina un priecē. Vasarā deserta karote izlaužas cauri pīrāga režģa garozai, lai peldētu sulīgās zemenēs vai mellenēs. Savukārt rudenī cepeškrāsnī cepts ābolu pīrāgs smaržo ikviena virtuvē. Turklāt pat ziemas pilnbriedā citrusaugļi – citroni un laims – izmantojami pīrāga pagatavošanai. Arī banāni veikalu plauktos pieejami visu gadu, un kurš gan var pretoties, ja tos apvieno ar šokolādi un karameli. Un taču vēl apelsīni! Zemāk atradīsi recepti drupaču pīrāgam, kas pildīts ar apelsīnu un biezpiena pildījumu.

Tāpēc, lūdzu, nebēdā, ja tev garšo augļu pīrāgi, bet šķiet, ka tie paredzēti tikai vasaras sezonai. Pateicoties rudens un ziemas produktiem, citrusaugļiem (jeb importētiem augļiem), kā arī plašajai konservētu un saldētu augļu pieejamībai, mājās cept augļu pīrāgus var visu gadu!

Portāls "Tasty.lv" ir pārliecināts, ka nekas nerada tādu komforta sajūtu kā svaigi cepts augļu pīrāga aromāts – tā sviestainā garoza un saldo augļu pildījums apmierinās visas vēlmes. Iespēju ir daudz – neatkarīgi no tā, vai vēlies pīrāgu cept ar zemenēm, ķiršiem, mellenēm, vietējā lauku sētā vai tirgū atrasto. Ritini uz leju, lai atrastu mūsu iecienītākos augļu pīrāgus. Un neaizmirsti par vaniļas saldējumu! Tici mums – ogu pīrāgs, kas papildināts ar kausiņu svaiga vaniļas saldējuma, nepievils!