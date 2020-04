Sakopts mauriņš – labākā vizītkarte

Jau izsenis zaļš un lekns mauriņš ir bijis turības un labklājības simbols. It īpaši laikos, kad zaļš zāles pleķītis, kurā neaug nekas ēdams vai saimniecībā lietderīgs, bija tīrā greznība, nevis nepieciešamība. Mūsdienās gan var runāt arī par to, ka gluds mauriņš pie mājas tomēr ir nepieciešamība, nevis untums – kvalitatīvā mauriņā var gan spēlēties bērni, gan arī saviesīgi pavadīt laiku visa ģimene. Tādēļ šoreiz nedaudz par to, kā tehnoloģijas var palīdzēt iegūt zaļu mauriņu bez pārmērīgām pūlēm, kādas priekšrocības sniedz zāles pļāvējs robots un kādi ir "Husqvarna" robotizētie zāles pļāvēji.

Zāles pļaušanas tehnoloģiju metamorfozes

Laikos, kad par mauriņiem greznuma dēļ īpaši nedomāja, to pļāva līdzīgi kā jebkuru citu zāli – ar izkapti. Šādi ir grūti nopļaut vienmērīgi, kā arī – pļaut var tikai tad, ja zāle ir sasniegusi noteiktu garumu. Par laimi mūsdienās ir plaša dažādu ierīču izvēle, lai zāles pļaušana vairs nesagādātu grūtības.

Manuālie zāles pļāvēji

Viena no pirmajām zāles pļaušanai īpaši paredzētajām ierīcēm bija manuālais zāles pļāvējs, kas zāli griež ar cilindra formā izvietotu asmeņu palīdzību. Ar šādu ierīci zāli var nopļaut izteikti līdzeni, īpaši noder maziem laukumiem, bet vajadzēs ieviest paradumu zāli pļaut ļoti regulāri. Ar šo pļāvēju tiek iegūts ļoti kvalitatīvs pļāvums.

Zāles pļāvēji uz gaisa spilvena

Šāds pļāvējs ir ļoti viegli manevrējams. Tas īpaši noder stāvu nogāžu apkopē vai vietās, kam ir grūtāk piekļūt.

Stumjamie zāles pļāvēji un pašgājēji

Šobrīd stumjamie zāles pļāvēji ir populārākās ierīces piemājas mauriņa kopšanai. Pieejami gan stumjami modeļi, gan arī pašgājēji, kas nav jāstumj, tikai jāvirza uz nepieciešamo pusi. Modeļu klāsts šajā klasē ir īpaši plašs, piedāvājot dažādas papildfunkcijas, piemēram, mulčēšanu, nopļautās zāles savākšanu u. tml.

Robotizētie zāles pļāvēji

Jaunākie robotizētie zāles pļāvēji piedāvā iepriekš neredzētu patstāvīgas darbības līmeni. Tas nozīmē, ka atliek tikai iestatīt ierīci. Pārējo tā paveiks pati, visu sezonu rūpējoties par to, lai zāliens būtu nevainojami nopļauts. Kvalitāte, kādā automātiskais zāles pļāvējs spēj paveikt darbu, ir nepārspējama, jo pļaušanu veic katru dienu vien pāris milimetru garumā. Tam ir vairākas būtiskas priekšrocības:

zāliens ir nemainīgā garumā;

nopļautās zāles garums ir vien daži milimetri, tādēļ tā nav jāsavāc;

nopļautā zāle darbojas kā dabisks mauriņa mēslotājs.

Robotizētie zāles pļāvēji nav lēts prieks, taču tie sniedz virkni neaizstājamu priekšrocību lietotājam, kā dēļ tos izvēlas arvien biežāk.

Dažas no robotizētā zāles pļāvēja sniegtajām priekšrocībām:

Regulāra pļaušana – tas ievērojami uzlabo paša mauriņa kvalitāti, kā arī laika gaitā padara reljefu īpaši līdzenu.

Patstāvīga darbība – nav nepieciešams palaist zāles pļāvēju katru reizi. Pietiek vienreiz iestatīt, un tālāk tas pats zinās, kas jādara. Iestatītajā laikā tas sāks savu darbību.

Laika ietaupījums – vairs nekādu kašķu ģimenē par to, kuram tad būtu jāpļauj zāle. Tāpat šī nodarbe vairs neradīs laika patēriņu. Ietaupīto laiku mierīgi var veltīt citiem darbiem, piemēram, puķu dobju apkopšanai.

Tas pļauj jebkuros laikapstākļos, pat ja līst nedēļu no vietas, nodrošinot to, ka zāle arī tad ir nopļauta.

Augsta līmeņa drošības sistēma – "Husqvarna" zāles pļāvēji ir iestatīti konkrētā uzlādes stacijā. Tas nozīmē, ka tos zagt nevienam nebūs intereses.

"Automower" priekšrocības salīdzinājumā ar citu ražotāju zāles pļāvējiem robotiem

Foto: Husqvarna.com

"Husqvarna" nav vienīgais ražotājs, kas piedāvā robotizētos zāles pļāvējus. Konkurentu vidū "Husqvarna" pļāvēji izceļas ar daudzām labām īpašībām.

Funkcionāls dizains. Pieejams arī modelis, kas lieliski tiks galā pat ar stāvām nogāzēm, pateicoties četru riteņu piedziņai.

Lieliski spēj nopļaut arī zonās sadalītu laukumu, pārvietojoties pa šaurām ejām.

Darbojas arī lietū.

Pilnīgi kluss. Nerada izmešus.

Pilnībā automātiska uzlāde.

Darbojas ar GPS navigāciju un iebūvētiem sensoriem.

Īpaši drošības elementi, to vidū izturīgs dizains, gumijas bamperis, bezsuku motors.

Automātiski nosaka šķēršļus un citus objektus ceļā.

Kustīgi naži, kas ļauj tiem atlekt uz diska iekšpusi, ja braukšanas laikā naži sastopas ar kādu priekšmetu.

"Automower" modeļu atšķirības

"Husqvarna" piedāvā vairākus robotizēto zāles pļāvēju modeļus. Savā starpā tie atšķiras ar vairākiem parametriem:

Kapacitāte – cik lielai teritorijai pļāvējs ir paredzēts. No 600 kvadrātmetriem līdz pat 5000.

Darbības slīpums. No 22 grādiem standarta modeļiem līdz pat 35 grādiem modeļiem, kas paredzēti tieši darbam slīpumā.

Dažādas papildfunkcijas, piemēram, GPS, sensori, laikapstākļu sensors u.tml.

Spilgtākie un pamanāmākie "Husqvarna" zāles pļāvēju modeļi

"Husqvarna" ir ieguldījusi daudz pūļu un intelektuālo resursu, lai radītu arvien labākus zāles pļāvējus, kas paveic darbu labākajā kvalitātē. "Husqvarna" piedāvājumā ir viss zāles pļāvēju modeļu spektrs – sākot no moderniem rokas pļāvējiem, kas darbojas ar kinētisko enerģiju un sniedz gludu pļāvumu, līdz pat autonomam zāles pļāvējam robotam, kas pats paveiks visu – sākot no darba sākšanas iepriekš iestatītā laikā līdz pat atgādinājumiem par apkopi.

Tāpat "Husqvarna" klāstā ir gan zāles pļāvēji ar iekšdedzes dzinēju, gan zāles pļāvēji ar elektromotoriem, kas darbojas ar strāvu vai iepriekš uzlādētiem akumulatoriem. Īpaši lielām platībām ir pieejami arī raideri un dārza traktori, kam ir plašs pielietojums.

Kā izvēlēties savu zāles pļāvēju?

"Husqvarna" piedāvā pilnu zāles pļāvēju spektru. Un visu – visaugstākajā kvalitātē, ar ergonomisku dizainu, efektīvu darbību un patīkamu lietošanu.

Visdrošāk savas dārza tehnikas izvēli ir sākt ar konsultāciju – pieredzējušie klientu apkalpošanas speciālisti labprāt uzklausīs vajadzības, dārza izmēru un specifiku, kā arī vēlmes, un ieteiks piemērotāko risinājumu. Katrā gadījumā tas būs individuāls. Vienam dārza saimniekam patīk pļaušanas rituāls, taču ir grūti stumt smago zāles pļāvēju – te labākais risinājums būs modeļi pašgājēji. Vēl kādam patīk perfekts mauriņš, taču nav laika kopt – labākais zāles pļāvējs būs "Husqvarna" robotizētais zāles pļāvējs, kas paveiks visu pats. Vēl cits varbūt vēlēsies iesaistīt pagalma sakopšanā bērnus – tam piemērotākais būs kāds akumulatora sērijas zāles pļāvēja modelis vai pļāvējs uz gaisa spilvena, jo tie ir krietni vieglāki un daudz vienkāršāk lietojami.

Lai kādas arī būtu jūsu vajadzības, "Husqvarna" piedāvājumā atradīsies jums piemērotākais pļāvējs. Ieskatieties vietnē Husqvarna.lv vai apmeklējiet kādu no autorizēto izplatītāju veikaliem, lai uzzinātu vairāk un izvēlētos savu jauno zāles pļāvēju.