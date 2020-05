Fasādes apmetums bez kaitīgajiem biocīdiem

Domājot par ilgstpējīgiem un videi draudzīgiem siltināšanas risinājumiem, tirgū arvien plašāk tiek piedāvāti produkti ar dabīgu sastāvu. Viens no tiem ir zīmola "Weber" patentētā fasāžu dekoratīvo apmetumu un fasādes krāsu produktu līnija "AquaBalance", kas nesatur videi tik kaitīgos biocīdus.

Biocīdi ir ķīmiskas vielas, ko izmanto, lai iznīcinātu, atbaidītu, padarītu nekaitīgu jebkuru kaitīgu organismu – dzīvniekus, augus vai mikroorganismus, ieskaitot vīrusus, kuri rada kaitējumu vai neērtības attiecībā uz cilvēku veselības vai īpašuma bojājumiem.

Biocīdi noskalojas un piesārņo augsni

Attiecībā uz ēku fasāžu siltināšanas produktiem biocīdus izmanto, lai novērstu mikroorganismu veidošanos uz apmetuma virsmas. Tomēr ilgstošu aizsardzību biocīdi nespēj nodrošināt, jo ar nokrišņiem tie pamazām tiek izskaloti no apmetuma un nonāk augsnē, to piesārņojot. Vācijā veiktie pētījumi liecina, ka Vācijā kopumā vidēji gada laikā no ēku apmetumiem noskalotais biocīdu apjoms ir ap 350 tonnas.

Mazinoties biocīdu aizsardzības spējām, fasāde pamazām pārklājas ar zaļganu kārtu, ko veido dažādas aļģes, sēnītes un citi mikroorganismi. Šādu fasādi nepieciešams atjaunot, vispirms rūpīgi notīrot un no jauna pārkrāsojot.

Biocīdu izmantošanu dažādu produktu sastāvā nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.528/2012 (2012.gada 22.maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu. Šajā regulā ietverta prasība, kas nosaka, ka var izmantot tikai atļautus biocīdus, proti, izstrādājumus drīkst apstrādāt tikai ar biocīdiem, kas satur Eiropas Savienībā apstiprinātas aktīvās vielas.

Attiecībā uz fasādes apmetumiem un krāsām izšķir divus biocīdu veidus: vieni, kas aizkavē aļģu un baktēriju veidošanos produkta iepakojumā (spainī), kamēr tas netiek izmantots. Otrs biocīdu veids nodrošina fasādes virsmas aizsardzību pret mikroorganismu veidošanos. Vidēji uz vienu 25 litru apmetuma masas spaini tiek izmantoti ap 80 g biocīdu. "AquaBalance" tehnoloģija piedāvā nodrošināt abas šīs funkcijas, iztiekot bez biocīdu pielietojuma.

"AquaBalance" tehnoloģijas priekšrocības

"Weber" radītā tehnoloģija fasādes apmetumam un krāsai nodrošina dabīgu izejvielu kombināciju. Pateicoties šai kombinācijai, galvenās "AquaBalance" tehnoloģijas priekšrocības ir videi draudzīga dekoratīvā apdare bez biocīdiem, ilgstoši saglabāts apmetuma tonis un tīra fasādes virsma. Turklāt "AquaBalance" tehnoloģija piedāvā daudz efektīvāku un ilgstspējīgāku aizsardzību pret aļģēm un sēnītēm, jo ūdens iztvaikošana no virsmas notiek daudz ātrāk nekā tad, ja fasāde apstrādāta ar biocīdus saturošu apmetumu vai krāsu. Turklāt žūšanas procesu neietekmē gaisa temperatūra, mitrums vai vējš. Papildu tam apmetuma produktiem tiek piedāvāta plaša toņu un faktūru izvēle.

Latvijā piedāvā apmetumu un krāsu

No "AquaBalance" produktu līnijas Latvijas tirgū patlaban piedāvājumā ir "weber.pas 481 AquaBalance" gatavais silikona dekoratīvais apmetums fasādēm un apmetuma krāsa. Tas ir elastīgs, tvaikus caurlaidošs, ar izcilām saķeres īpašībām un spēju ilgstoši novērst pelējuma veidošanos. Šo apmetumu raksturo paaugstināta mehāniskā noturība un teicamas mitrumu atgrūdošās īpašības. Tas īpaši ieteicams izmantošanai vidē ar paaugstinātu netīrumu risku – pilsētās, pie intensīvas satiksmes autoceļiem, industriālā vidē u.c.

Produkts "weber.pas 481 AquaBalance" tiek izmantots kā nobeiguma dekoratīvās apdares kārta plānkārtas fasāžu siltināšanas sistēmās "WeberMin", "WeberTherm", "weber.therm plus ultra" u.c. Apmetuma faktūra ir "biezpiens", tonējams NC toņos pēc "Weber" toņu kartes. Virsmas atjaunošana ar krāsu tiek rekomendēta aptuveni pēc 10 – 15 ekspluatācijas gadiem atkarībā no vides apstākļiem.

Pasūtīt "Weber" "AquaBalance" materiālus var gandrīz jebkurā Latvijas celtniecības veikalā pie tirdzniecības pārstāvjiem vai sazinoties ar "Weber" pārstavjiem.