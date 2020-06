Vasaras mēnešos var pieaugt zibens negadījumu skaits

Iesaka vērsties pie speciālistiem

Lai pasargātu savu īpašumu no zibens SIA "OBO Bettermann" pārstāvis Ģirts Dziedātājs iesaka jebkurā gadījumā vispirms konsultēties ar nozares speciālistiem, kas izvērtēs iespējamos riska faktorus un atbilstoši šim vērtējumam, palīdzēs ieviest tos risinājumus, kas būs atbilstošāki konkrētajam objektam.

"Nav tā, ka visiem gadījumiem ir piemērojams viens universāls risinājums. Tie ir dažādi un tāpēc arī ir vajadzīga šī te speciālista konsultācija. Taču, ja mēs runājam par standarta dzīvojamo ēku, tad neatkarīgi no tās lieluma būtu ieteicams ieviest divu veidu risinājumus – "ārējo" zibensaizsardzības sistēmu, kas paredzēta tam, lai pasargātu ēku no tiešajiem zibens spērieniem un "iekšējo", kas paredzēta aizsardzībai pret pārspriegumiem elektrotīklā un komunikāciju sistēmās," skaidro Ģirts Dziedātājs.

Standarta zibensaizsardzības sistēma, kas paredzēta, lai aizsargātu no tieša zibens spēriena, parasti tā sastāv no šādiem elementiem: zibens uztvērējsistēmas, kas saņem tiešo zibens triecienu; zibens novedējsistēmas, kas novirza zibens spērienu (strāvu) zemē, šādi pasargājot ēku no uguns nelaimes; zemētājsistēmas, kas izkliedē zibens lādiņu zemē, lai nodrošinātu drošu elektrisko tīklu darbību un potenciāla izlīdzināšanas sistēmas, kas novērš potenciālo starpību starp ēku, elektrību un sazemējumu, kā arī pasargā cilvēkus un dzīvas būtnes no soļa sprieguma un pieskarsprieguma izraisītajām negatīvajām sekām.

Gan ārējā, gan iekšējā zibensaizsardzības sistēma jāveido atbilstīgi IEC 62305 standartam, kurš ir Eiropas standarts, kas no 2006. gada bez pārveidojumiem pārņemts Latvijas (LVS EN 62305) nacionālā standarta statusā, un tādēļ uz šo brīdi ir spēkā esošs. Tas ir obligāti!

Ģirts Dziedātājs uzsver, ka absolūti maldīgs ir arī priekšstats, ka automātslēdži jeb kā tos sarunvalodā sauc – "automāti" – elektrosadalē pasargā no visa, tajā skaitā arī no pārsprieguma. "Tā dēvētie "automāti" ir paredzēti darboties 50Hz frekvencē, turpretī zibens gadījumā ir runa augstfrekvences svārstībām, uz ko "automāti" nespēj reaģēt. Labākajā gadījumā tie vienkārši nodeg," skaidro speciālists. "Tāpēc, lai pasargātu ēku no nelaimes gadījumiem, bet elektrotehniku no bojājumiem vai pat sadegšanas, ēkā bez ārējās zibensaizsardzības sistēmas ir jāuzstāda vēl arī speciālas pārspriegumaizsardzības ierīces. Vizuāli tās izskatās līdzīgas "automātiem" un tiek uzstādītas kā bloks, taču pilda pavisam citu funkciju – aizsargā elektroierīces no pārspriegumiem tīklā un nodegšanas zibens izlāžu laikā," skaidro SIA "OBO Bettermann" speciālists, īpaši uzsverot, "tikai tad, ja dzīvojamā ēkā ir uzstādītas un tiek izmantotas abas šīs sistēmas, var uzskatīt, ka mājoklis ir pasargāts no zibens."

Rīgā, 2020. gada 4. jūnijā.

*Visi rakstā minētie fakti un citāti ir pārbaudīti un saskaņoti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC), kā arī apdrošināšanas akciju sabiedrības "BALTA" atbildīgajiem pārstāvjiem.