Jumts bez drošības elementiem – gluži kā auto bez drošības jostām

Latvijā jumta drošības elementu izmantošana kļūst arvien populārāka. Iedzīvotāji daudz atbildīgāk novērtē savu veselību un drošību, bet, uzstādot saules kolektoru sistēmas, saskata arī materiālo labumu. Taču vēl arvien gadās tā, ka par sniega barjerām, jumta laipām, kāpnēm un citiem jumta drošības elementiem sākam runāt tikai pēc tam, kad uz jumta ieraugām bīstamas sniega grēdas, notiek nelaimes gadījumi, gūstam savainojumus, tiek nodarīts kaitējums blakus esošajai automašīnai, izpostīti dārgi dekoratīvie pagalma augi vai cits īpašums.

Ziemeļvalstīs, kas cilvēku drošības jomā ir attīstījušās visvairāk, jumta drošības elementi jau sen ir nepieciešamība, ko reglamentē būvniecības noteikumi, un, ja tie nav ierīkoti, ēka nemaz nevar tikt nodota ekspluatācijā. Tomēr pie mums taupības nolūkos, jo īpaši, ja ēka tiek celta nevis sev, bet pārdošanai, šis pirkums visbiežāk tiek atlikts uz vēlāku laiku.

Cita diezgan bieži sastopama problēma – zināšanu trūkums par moderniem būvniecības produktiem. Ja, piemēram, iegādājoties automašīnu, mēs kā pašsaprotamu lietu uztveram to, ka tai ir jābūt aprīkotai ar drošām drošības jostām, drošības spilveniem, pretslīdes un dažādām citām drošības funkcijām, tad, atjaunojot jumtu vai iegādājoties māju, mēs vēl joprojām diezgan reti padomājam par to, kā ērti varēsim nokļūt uz jumta, piekļūsim skurstenim vai saules kolektoriem, kā nodrošināsim to, lai no jumta negāztos lielas sniega kupenas vai ledus. Dažreiz joprojām redzam, ka cilvēki izmanto pašu izgatavotas koka vai pagaidu alumīnija kāpnes, lai piekļūtu skursteņiem vai veiktu citus apkopes darbus uz jumta. Izmantojot pagaidu kāpnes, pastāv risks sabojāt jumta pārklājumu, kā arī šāda veida kāpnes ir ārkārtīgi nestabilas, nedrošas, un, ja tās ir gatavotas no koka, var palikt slapjas, un pēc gada tās var sabrukt.

Tālāk apskatīsim galvenās jumta drošības elementu grupas, to funkcijas un šo produktu inovācijas. Nav svarīgi, no kāda materiāla ir izgatavots jūsu jumta segums – tērauda, keramikas dakstiņiem, šķiedrcementa loksnēm, bitumena vai cita materiāla –, drošības elementu grupas un nepieciešamība tos lietot visos gadījumos paliek tā pati, tikai, tos pasūtot, ir jāizvēlas atšķirīgas detaļas stiprināšanai pie attiecīgā jumta seguma.

Vispirms ir jāpievērš uzmanību tam, ka jumta drošības elementi nodrošina ne tikai cilvēku drošību un ērtāku darbu uz jumta, bet arī pasargā blakus jumtam esošos cilvēkus, automašīnas, dekoratīvos pagalma augus, terases un blakus esošos priekšmetus. Tie vienlaikus pasargā arī pašu jumtu, ēkas elementus: jumta logus, lietus ūdens noteku sistēmas, ventilācijas izvadus, antenas, saules kolektorus vai citus uz jumta esošos priekšmetus. Tādējādi jumts ar drošības elementiem ilgāk saglabās savu skaistumu, hermētiskumu un kalpos daudz ilgāk.

Četras populārākās šo elementu grupas ir: sniega aiztures barjeras, sienas un jumta kāpnes, jumta laipas, kas nodrošina horizontālu atbalsta virsmu, un augstākām celtnēm – drošības nožogojums.

Jumta drošības elementi pasargā ne tikai cilvēkus un blakus esošos priekšmetus, bet arī jumta logus, ventilācijas izvadus, lietus ūdens noteksistēmas, kāpelējot pa tiem netiek sabojāts jumta segums. SIA "Ruukki Latvija" arhīva foto.

Izvēloties sienas un jumta kāpnes, ir vērts pievērst uzmanību tam, vai tās ir pietiekami platas un izturīgas, vai komplektācijā ir ērtas margas. Jumta kāpņu stiprinājums ir jāizvēlas un jānoregulē atkarībā no konkrēta jumta seguma, lai pa tām staigājot netiktu sabojāts jumta segums, t.i., tas netiktu saskrāpēts, salocīts vai kā savādāk bojāts.

Pērn tirgū tika piedāvāts jauns produkts – "Ruukki SafeGrip" patentēta tehnoloģija, kas nodrošina ievērojami labāku kāpņu pakāpienu saķeri ar apavu zolēm slapjā laikā, kā arī laikā, kad ir sarma vai snieg.

Jaunie "Ruukki SafeGrip" jumta drošības elementi nodrošina par 100% labāku saķeri pat mitrā laikā un salā. SIA "Ruukki Latvija" arhīva foto.

Cauruļveida sniega aiztures barjeras efektīvāk aiztur sniegu, tās ir izturīgas un estētiskas. Saulei sildot, sniegs cauruļveida barjerās ātrāk kūst un nonāk lietus ūdens noteksistēmā. Sniega barjeras ir svarīgi ierīkot tieši virs ieejām, iebraucamajiem ceļiem un garāžām, terasēm un visur citur, kur apakšā staigā cilvēki vai tiek novietotas automašīnas.

Sniega aiztures barjeras ir svarīgi ierīkot tieši virs ieejām un garāžu vārtiem, lai pasargātu ne tikai cilvēkus, bet arī automašīnas, terases un pagalma augus no lielas sniega vai ledus masas uzgāšanās. SIA "Ruukki Latvija" arhīva foto.

Tāpat sniega barjeras ir svarīgi ierīkot tādās jumta vietās, kur smagas un asas sniega un ledus masas varētu uzkrist uz zemāk esošajām jumta plaknēm, garāžas jumta, saules kolektoriem vai citiem ēkas elementiem.

Lai krītošais sniegs un ledus nesabojātu zemāk esošās jumta nogāzes, uz augstāk esošajām nogāzēm ir nepieciešams ierīkot sniega aiztures barjeras. SIA "Ruukki Latvija" arhīva foto.

Jumta laipas – tie ir izturīgi, horizontāli celiņi, kas nodrošina drošu un ērtu piekļuvi uz jumta pie vajadzīgās vietas stāvus pozīcijā. To konstrukcija ir pietiekami izturīga, kā arī nodrošina pietiekami labu apavu zoļu saķeri jebkādos laika apstākļos, turklāt pie tām var piestiprināt drošības jostu.

Jumta laipas nodrošina drošu piekļuvi un piekļuvu pie skursteņiem, saules kolektoriem u.c. jumta vietām. Cauruļveida sniega barjeras ir izturīgākas un labāk palīdz kausēt sniegu. SIA "Ruukki Latvija" arhīva foto.

Izmantojot šādu laipu, jūs varēsiet stāvēt līdzīgi kā uz zemes, varēsiet droši tīrīt skursteni un saules kolektorus. Starp citu, tie, kas ir ierīkojuši ērtu piekļuvi saules kolektoru sistēmām, izceļ to ērtumu, ekonomisko izdevīgumu un ieguldījuma ātrāku atmaksāšanos: ziemā, kad sniegs apklāj saules kolektorus, tie pilnībā pārstās darboties, līdz sniegs nenokusīs vai netiks notīrīts. Taču arī citā gadalaikā, īpaši pavasarī, piemēram, ja ilgu laiku nav bijis lietus, ziedputekšņi var ievērojami samazināt saules kolektoru efektivitāti.

Ja jūsu mājas jumtam ir nepieciešamas gan sniega aiztures barjeras, gan drošības nožogojums jeb cilvēku drošības barjera, piedāvājam risinājumu "divi vienā" (nožogojums un sniega barjera apvienoti vienā elementā). Tādējādi vajadzēs divreiz mazāk stiprinājuma elementu, nekā izmantojot atsevišķus elementus, kā arī jumts izskatīsies estētiskāk. Tāds risinājums lieliski der sabiedriskajām ēkām: skolām, poliklīnikām, daudzdzīvokļu namiem, veikaliem, t.i. visur, kur ap ēku zem jumta staigā cilvēki, atrodas automašīnu stāvvietas u.tml.

Risinājums "divi vienā" – jumta nožogojums jeb cilvēku drošības un sniega barjera. SIA "Ruukki Latvija" arhīva foto.

Jumta drošības elementus vislabāk iegādāties un montēt jumta klāšanas laikā – tā vislabāk var izvairīties no kļūdām. Taču, ja esat iegādājies ēku bez jumta drošības elementiem, vai citu iemeslu dēļ esat nolēmis to izdarīt vēlāk – tā nav liela bēda. Tikai tādā gadījumā pirms elementu pasūtīšanas vispirms vajadzētu konsultēties ar pārdevēju, norādot esošo jumta seguma tipu un krāsu, lai būtu iespējams izvēlēties atbilstošās stiprinājuma un hermetizācijas detaļas.

Jumta drošības elementus nav grūti samontēt arī pašam, ja ir nepieciešamie darbarīki un jums patīk meistarot. Piemēram, viens no ilggadējiem jumtu tirgus līderiem, somu ražotājs "Ruukki" šim nolūkam ir sagatavojis izsmeļošas, ilustrētas montāžas instrukcijas, kuras var saņemt visās "Ruukki" tirdzniecības vietās, kā arī internetā www.ruukki.lv . Pēc ražotāja teiktā, lai gan tas ir specializējies tērauda jumta segumu ražošanā, visi tā piedāvātie jumta drošības elementi un lietus ūdeņu noteksistēmas der jebkuru privātmāju, kotedžu, daudzstāvu dzīvojamo māju, pansionātu, skolu un citu sabiedrisko ēku jumtiem neatkarīgi no jumta seguma tipa, vai tas būtu tērauda, keramikas, betona, šķiedrcementa, bitumena vai jebkurš cits jumta segums.