Daba ienāk mājoklī ar 2021. gada toņiem

Pēdējais gads ieviesis kardinālas izmaiņas katra cilvēka dzīvē, liekot pārkārtot ikdienas dzīvi, apgūt daudz jauna un pārdomāt patiesās vērtības. Vairumam cilvēku mājas kļuvušas par vietu, kur nu aizrit gan darbadienas, gan vakari ģimenes lokā un laiski brīvdienu rīti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šo jauno "normālo" ņēmuši vērā arī dizaineri un interjera eksperti, izvēloties gada krāsas. Dizaineres ieteikumus nekļūdīgām pārmaiņām, šī gada toņu kombinācijas un idejas jaunam mājokļa interjeram skatiet tālāk rakstā!

Nekļūdīgas kombinācijas

Arhitektes un dizaineres Andas Ozoliņas darba pamatprincips ir vēlme nesarežģīt lietas. Viņas veidotie interjeri ir silti, mājīgi un dabiski. Dizainere, plānojot interjera pārmaiņas, iesaka primāri ņemt vērā telpas pielietojumu: dzīvojamajās istabās un guļamistabā labāk izvēlēties mierīgus toņus.

Jebkurai krāsai – vai tā būtu pelēka, zaļa, zila, vai dzeltena – ir pieejama plaša toņu izvēle, un, veidojot mājas interjeru, Anda Ozoliņa vienmēr iesaka izvēlēties mierīgāku pasteļtoni. Ar šādu izvēli nevar kļūdīties pat tad, ja krāsa ir ļoti specifiska. Spilgti pamattoņi var ātri apnikt, tiem grūtāk pieskaņot mēbeles, aksesuārus un dizaina priekšmetus, tāpēc drosmīgākus eksperimentus labāk īstenot sabiedriskās vietās, kur cilvēki neuzturas ilgstoši.

Andas Ozoliņas trīs virzieni, veidojot dizainu:

"Organic modern" – mierīgi un klusināti pelēcīgi, bēšīgi toņi gan sienu apdarē, gan aksesuāros. Šāda aktualitāte būs ilglaicīgi. Visbiežāk šādu krāsojumu izvēlas privātmājām, vasaras atpūtas namiem pie dabas un SPA viesnīcām. Prettoņu krāsojumi – zaļš ar rozā, zils ar sarkanu vai melns ar baltu. Drosmīgas kombinācijas prasīs pieskaņot arī citas detaļas, taču šādi krāsotas sienas rada rotaļīgumu un neierastu, specifisku interjeru. Mūžīgi baltais – klasika būs aktuāla vienmēr. Krāsojot telpas baltas, iespējams variēt ar dažādiem stiliem interjerā, te dominēs nevis krāsa, bet gan mēbeles un aksesuāri. Pie šāda krāsojuma var radīt 3–5 dažādu stilu interjerus.

Iedvesmas dzinējspēks

Eksperti, izvēloties katra gada krāsu toņus, seko līdzi jaunumiem pasaulē. Parasti tie ir notikumi politiskajā vai ekonomiskajā pasaulē, klimata pārmaiņas vai cilvēktiesību jautājumi. Šogad pasauli pārņēmis vīruss. Tas licis cilvēkiem meklēt patvērumu dabas mierinošajā klēpī, ne tikai biežāk dodoties dabā, bet arī mainot savus paradumus un domājot par videi draudzīgākiem risinājumiem. Arī gada toņi ienes mājās dabas nokrāsas, kas kombinācijā ar radošiem dizaina elementiem atsvaidzina mājokli, iedvešot tajā jaunu elpu.

Vadošo krāsu ražotāju un dizaineru izvēlētie gada toņi ir atšķirīgi, tomēr rosināto pārmaiņu pamaprincipi ir līdzīgi. Šogad savā interjerā izvēlieties:

dabas toņus,

mierīgu un stabilu pamattoni ar gaišiem un siltiem akcentiem,

drosmīgas laukumu, līniju un ģeometrisko figūru kombinācijas.

'Tikkurila' debesu zilais

Krāsu ražotājs "Tikkurila" par šī gada toni izvēlējies "Y354 Cumulus", kas ar mierīgu, gaiši zilu nokrāsu atspoguļo cerības sajūtu un simbolizē gaišāku nākotni. Šis tonis iedveš cerību un aicina cilvēkus dot ieguldījumu un piedalīties labākas rītdienas veidošanā, norādot, ka tieši šis tonis rada mieru un stabilitātes sajūtu, kā pēdējos mēnešos tik ļoti ir trūcis. "Cumulus" nozīmē "gubu mākoņi", un dabā tie norāda uz siltu un skaidru laiku. "Y354 Cumulus" iederēsies gandrīz visos interjeros – kombinējiet to ar koku vai papildiniet ar rozā, oranžiem vai zaļiem akcentiem.

Rodot iedvesmu skaistajos saulrietos un daudzveidīgajā ziedu un augu pasaulē, "Tikkurila" ir izveidojusi 10 savstarpēji saskaņotu toņu kolekciju "Color Now", ietverot arī šī gada aktualitāti "Y354 Cumulus". Jums atliek tikai izvēlēties – vaicājiet veikalā konkrētu toni un ienesiet dabas pieskārienu arī savās telpās.

'Pantone' oļu pelēkais un saulaini dzeltenais

Pelēkais tonis ir Latvijai raksturīgākais – lietaini pelēkas vasaras dienas un pelēki rudens vakari, kad ļaudis pelēkos lietusmēteļos traucas pa ielām. "Pantone" par gada toni izvēlējušies "17-5104 Ultimate Grey", papildinot to ar saulaini dzelteno "13-0647 Illuminating" un neļaujot ieslīgt grūtsirdībā. Oļu pelēkais rosina domāt par nosvērtību un izturību, savukārt kontrastējošā dzeltenā krāsa ienes gaišumu un cerību.

Praktiskais "17-5104 Pantone Ultimate Grey" kombinācijā ar silto dzelteno "13-0647 Pantone Illuminating" ļauj veidot gan mājīgas, gan askētiski elegantas kombinācijas. Krāsojiet lielus, kontrastējošus laukumus, izmantojiet dizaina priekšmetus akcentiem – jaunais interjers ir jūsu rokās!

'Sadolin' dabas brūnais un 'Caparol' bēšais

Arī "Sadolin" ir atzinis, ka pārmaiņu pieņemšanai vajadzīga drosme un stabilitāte, tāpēc par gada toni izvēlēts "Brave GroundTM" – silts un neitrāls tonis, kas ļauj īstenot drosmīgas kombinācijas. "Sadolin" 2021.gada toņu kolekcija ietver četras ērti lietojamas toņu paletes kombinēšanai ar "Brave GroundTM": izteiksmīgos, uzticamos, nemainīgi elegantos un zemes toņus. Ieskatieties "Sadolin" izteiksmīgo toņu paletē, piemēram, "Brave GroundTM" kopā ar "E7.10.53" un "C0.10.60" vai piesātinātāku "A5.33.39", un atsvaidziniet vidi sev apkārt.

"Brave GroundTM" lieliski izceļ zemes toņu paleti, piemēram, "E7.10.53", "S2.18.28" un "T1.23.25", turklāt šie toņi saskan ar koka mēbelēm un istabas augiem, cits citu papildinot. Zilganzaļie, zaļie un brūnie toņi veido mūsu iekšējo dārzu, kurā veldzēties, kad nav iespējas būt pie dabas.

Savukārt "Caparol" par šī gada toni atkārtoti nominējuši bēšo – "Dune Beige Palazzo 110".

Tāpat bēšie toņi dominē "Caparol" trīs dažādās toņu pasaulēs: elegence, klusums, spēks.

Katrā toņu pasaulē no atlasītiem toņiem var izveidot neskaitāmas variācijas, vienkārši pārkārtojot tos, mainot kombinācijas. Visi piedāvātie krāsu toņi ir saderīgi un saspēlē veido harmonisku tēlu.

Klasiski melnbaltais

Ja piesātināti dabas toņi nav tas, ko šobrīd vēlaties, izvēlieties nemainīgo klasiku – baltā un melnā pretstatu. Šī kombinācija no modes neizies nekad. Tā ir stabila vērtība, kas ļauj veidot drosmīgus interjera risinājumus un izceļ jebkuru akcentu.

Īstais tonis īstajā vietā

Īstenojot pārmaiņas, ir vajadzīgs uzticams sabiedrotais, uz ko var allaž paļauties. "Krasas.lv" un "Direct" ir uzņēmuma "Krāsu serviss" izveidoti krāsu veikali, kuru konsultanti par krāsām zina visu un palīdzēs saprast, vai izvēlētais tonis iekļausies esošajā interjerā un spēs to atsvaidzināt un papildināt, kā arī noteikt, vai krāsas funkcija ir piemērota telpai, ko plānojat pārvērst. "Krāsu serviss" šajā nozarē darbojas vairāk nekā 20 gadu, izaugot par vienu no lielākajiem krāsu tirdzniecības un krāsošanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

SIA "Krāsu serviss" attīstības pamatā ir cieša sadarbība ar nozares ekspertiem. Viena no uzticamākajām mūsu partnerēm ir dizainere Anda Ozoliņa. Viņa iesaka – pirms nokrāsojat visu sienu, izmēģiniet uz tās 3–4 toņu variantus, ar katru no tiem noklājot apmēram vienu kvadrātmetru. Viens un tas pats tonis dažādās telpās un apgaismojumā var izskatīties atšķirīgi, un šis paņēmiens ļaus saprast, kurš tonis ir vispiemērotākais. Šim nolūkam "Krasas.lv" un "Direct" veikalos var iegādāties izvēlēto krāsu ar izvēlēto toni nelielā tilpumā, dodot iespēju eksperimentēt bez liekiem tēriņiem. Ja vēlaties bez steigas izvēlēties piemērotāko toni, izmantojiet iespēju iznomāt toņu katalogu. Tāpat ir iespējams izmantot modernās tehnoloģijas, izvēloties kādu no mobilajām vai datora aplikācijām, piemēram, "Tikkurila ColorUP!" vai "Caparol Spectrum".

Pasūtīt krāsas internetā ir pavisam vienkārši – izvēlieties nepieciešamo produktu, atlasiet vēlamo toni, un pārējo izdarīsim mēs! Ja jums nepieciešams padoms, sazinieties ar "Krasas.lv" un "Direct" ekspertiem – viņi par krāsām zina visu!

Cilvēkiem, kuriem īpaši rūp daba un ekoloģiski produkti, iesakām izvēlēties krāsas ar "Zero-VOC" marķējumu, jo to sastāvā gandrīz nav organiski gaistošu savienojumu.

Sava mājokļa dizainers

Kļūt par sava mājokļa dizaineri ir tik vienkārši – smelieties iedvesmu internetā vai internetveikala "Krasas.lv" sadaļās "Padomi" un "Iedvesmai", ņemiet vērā dizaineru ieteikumus un vaicājiet pēc padoma mūsu komandai. Saņemiet mūsu ekspertu konsultāciju, rakstot e-pastu uz info@krasas.lv, zvanot vai sūtot WhatsApp ziņu uz 26662270.

Ielaidiet dabu savās mājās, radiet mierīgu atmosfēru, ko caurvij gaišums un cerības, – un tas viss, izmantojot kvalitatīvas krāsas visskaistākajos toņos!