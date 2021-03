ES veiksmes stāsts: Jauns marķējums energoefektivitātes uzlabošanai

Eiropas Savienībā tiek ieviests jauns uzlabots energomarķējums mājsaimniecības ierīcēm. Kopš šī marķējuma ieviešanas 1994. gadā, tas ir bijis viens no veiksmīgākajām Eiropas Savienības iniciatīvām, palīdzot patērētājiem izvēlēties energoefektīvus produktus, vienlaikus sniedzot nozīmīgu ieguldījumu ES enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanā.

Pēdējo 25 gadu laikā marķējums ir veiksmīgi palīdzējis patērētājiem enerģijas taupīšanā un izmaksu samazināšanā. Dažādām produktu grupām energoefektivitāte tika uzlabota pat vairāk nekā par 80%, dažos gadījumos produkta dzīves laikā ietaupot vairākus simtus eiro. Lai turpinātu šo veiksmes stāstu, ES šobrīd ievieš uzlabotu, pārredzamāku marķējumu, lai nākotnē patērētājiem sniegtu vēl skaidrākas norādes.

Enerģijas taupīšana no A līdz G

Pašreizējā skala no A +++ līdz G ir aizstāta ar vienkāršāku un patērētājam saprotamāku skalu no A līdz G (klases ar "+" vairs netiks veidotas). No marta jaunais marķējums tiks ieviests mājsaimniecības ledusskapjiem, saldētavām, veļas mazgājamām mašīnām un veļas žāvētājiem, trauku mazgājamām mašīnām, televizoriem un elektroniskajiem displejiem. Gaismas avotiem jauns marķējums tiks ieviests septembrī. Visām pārējām produktu grupām, piemēram, gaisa kondicionēšanas, apkures un karstā ūdens sagatavošanas iekārtām jauni marķējumi tiks ieviesti vēlāk.

Jaunais marķējums ir balstīts uz daļēji pārskatītām aprēķina metodēm un testa standartiem. Piemēram, vidējais gada enerģijas patēriņš vairumā produktu vairs netiks norādīts. Tā vietā enerģijas patēriņš turpmāk tiks norādīts par darbības stundām vai darbības cikliem. Tas ir pārredzamāk un ļauj veikt vienkāršus individuālus aprēķinus dažādiem lietojuma scenārijiem. Tomēr tas arī nozīmē, ka vecajos un jaunajos marķējumos norādītās vērtības nevar tieši salīdzināt.

Jaunā marķēšanas sistēma vienkāršos lēmumu pieņemšanu patērētājiem, tajā pašā laikā pārskatītā marķēšanas skala motivēs ražotājus radīt inovācijas un energoefektīvākus produktus.

Datu bāze un tīmekļa rīks

Visi produkti, uz kuriem attiecas jaunais marķējums, ir reģistrēti jaunā ES produktu datu bāzē (EPREL), kas sniedz papildu informāciju par produktiem, kas nav iekļauta marķējumā. Patērētāji var piekļūt šai informācijai, izmantojot jaunu intuitīvu un lietotājam draudzīgu tīmekļa lietotņu rīku, kas izstrādāts projekta "Label 2020" ietvaros.

Izmantojot šo rīku, pircēji var piekļūt informācijai par darbības izmaksām vai funkcionālajām īpašībām un salīdzināt tās, vai arī meklēt visefektīvākos produktus. Rīks būs pieejams martā, kad mazumtirgotāji būs pārgājuši uz jauno marķējumu.

Kad mainīsies energomarķējums?

Laikā no 1. marta līdz 18. martam mazumtirgotājiem ir jāievieš jaunie energomarķējumi pirmajām piecām produktu grupām. Uz produktiem, kuri pēc 1. marta vairs netiks laisti tirgū, joprojām var atrasties vecais marķējums, bet tos vairs nedrīkstēs pārdot pēc 2021. gada novembra. Gaismas avotiem jauno enerģijas marķējumu ieviesīs 2021. gada 1. septembrī.

Pārdodot tiešsaistē, enerģijas marķējums jānorāda blakus produkta cenai vai arī energoefektivitātes klasei jābūt attēlotai ar krāsainu bultiņu ar saiti uz atbilstošo energomarķējumu. Plašāka informācija ir pieejama vietnē www.label2020.lv , kas piedāvā vadlīnijas un rīkus patērētājiem, mazumtirgotājiem un citām ieinteresētajām personām.

"Label2020" ir starptautiska iniciatīva, ko Eiropas Komisija finansē programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros, saskaņā ar granta Līgumu Nr. 847062 un kuru koordinē Austrijas Enerģētikas aģentūra. Projekts tiek īstenots 16 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tās mērķis ir sniegt patērētājiem, mazumtirgotājiem un ražotājiem efektīvu informāciju par jaunajiem ES energomarķējumiem un atbalstīt visas ieinteresētās personas, pārejot uz jaunā marķējuma sistēmu.