Kafijas baudīšana un atbildība iet roku rokā: 'illy' un 'Es Mīlu Kafiju' piemērs

Jautājumi par atbildību pret dabu un sociāliem aspektiem kļūst arvien dzirdamāki un aktuālāki. Veidi, kā parūpēties par to, kas notiek mums visapkārt (un ne tikai) ir ļoti dažādi, bet šoreiz apskatīsim, ko sociāla atbildība un rūpes par dabu nozīmē kafijas pasaulē!

Arī patērētājiem dabai un cilvēkiem draudzīgi lēmumi ir svarīgi

Kā noskaidrots Lielbritānijā, aģentūras YourSay veiktā pētījumā 2020. gada septembrī, vairāk nekā trīs no pieciem (63%) cilvēkiem, kuri lieto kafiju, ir gatavi par to maksāt vairāk, ja kafijas pupiņu novākšanā, apstrādē un kvalitatīvākās kafijas atlasē ir pielietotas sociāli atbildīgas prakses un kafijas fermeris par savu darbu saņem taisnīgu atalgojumu.

Foto: Unsplash.com

Vēl lielāks cilvēku īpatsvars jeb 85% no aptaujātajiem bilda, ka grib saņemt ne tikai augstas kvalitātes kafiju, bet arī ilgtspējīgu un ētisku biznesa pieeju no izvēlētā kafijas ražotāja.

illy– uzņēmums ar sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu attīstības virzienu

Viens no kafijas nozares zināmākajiem un ikoniskākajiem zīmoliem, illy, vienmēr ir rūpējies ne tikai par to, lai klientiem būtu pieejama augstākā līmeņa kafija, bet arī savas uzņēmējdarbības ilgtspējību. Primāri tas atspoguļojies sadarbības partneru izvēlē. Viens no tiem ir Cocabel plantāciju kooperatīvs no Hondurasas, kas šogad turklāt saņēmis Ernesto Illy Starptautisko Kafijas Gada balvu (Ernesto Illy International Coffee Award). Par augstākās kvalitātes ētiski un atbildīgi audzētu kafiju illy nodrošina augstāko iepirkuma maksu (līdz pat 30% vairāk, salīdzinot ar vidējo tirgus cenu).

illy klienti pavisam noteikti var lepoties arī ar Casa de la Alegría, Kostarikas izglītības centriem, ko Ernesto Illy fonds uztur kafijas ražas ievākšanas periodā. Tie ir mācību centri plantāciju reģionos, kuros tiek nodrošināta pieejama izglītība un dienas aprūpe aptuveni 15000 bērnu. Tieši izglītība ir viens no stūrakmeņiem illy ilgtspējībā, un tas attiecas gan uz kafijas audzētājiem, gan to bērniem.

Aktuāls temats ir kafijas kapsulu pārstrāde

Kafijas kapsulu pieprasījums kļūst arvien lielāks gan pasaulē, gan Latvijā. Arī Covid-19 pandēmija ir bijis viens no iemesliem, kāpēc kafija arvien biežāk tiek baudīta, izmantojot kapsulas – cilvēki mājās vēlas baudīt svaigu un aromātisku kafiju, gluži kā restorānā vai kafejnīcā. Aktuālās prognozes liecina, ka vidēji gadā kapsulu tirgus turpinās pieaugt par vairāk nekā septiņiem procentiem, tādējādi būtiski apsteidzot citus kafijas segmentus.

Foto: Pexels.com

Līdera statuss kafijas kapsulu pasaulē pienākas illy Iperespresso kapsulai. Unikālo sistēmu aizsargā pieci dažādi patenti, un kapsulas uzbūve ļauj brūvēt kafiju tieši tāpat, kā to dara profesionālie kafijas automāti (un baristas) tavā iecienītajā kafejnīcā. Lieliskā garša un ērtā pagatavošana, ko piedāvā šis kapsulu veids, iet roku rokā ar sociālo atbildību un rūpēm par dabu. Par zaļo kafiju maksājot pat 30% virs biržas cenas un ieguldot līdzekļus kafijas audzētājvalstu infrastruktūrā, illy rūpējas par cilvēkiem, bez kuriem kvalitatīvas kafijas baudīšana nebūtu iespējama.

Četri kafijas dzeršanas ieradumi, kas palīdz radīt labāku pasauli

Kā par apkārtējo vidi parūpēties kafijas lietotājam? Iespējas ir vairākas:

● Izvēlies kafiju no atbildīgiem zīmoliem – pievērs uzmanību, kādus sertifikātus zīmols ir ieguvis, un kāda ir tā darbības pilitika;

● Izmanto Keepcup vai termokrūzes – vienreizlietojamo krūzīšu izmantošana ne vien piesārņo dabu, bet to izgatavošanai tiek patērēti ļoti daudz dabas resursu (koksne, ūdens un elektroenerģija), savukārt krūzīšu balināšanai tiek izmantots hlors);

● Izlietotās kafijas kapsulas nodod otrreizējai pārstrādei – šis padoms, protams, attiecas tikai uz cilvēkiem, kuru rīcībā ir kapsulu kafijas automāts. Ja tu vēl esi sava kafijas automāta meklējumos, jāpiebilst, ka kapsulu automāts ir lieliska izvēle, jo to iespējams iegādāties par ļoti draudzīgu cenu, tā lietošana un apkope ir neticama vienkārša, turklāt ierīce ir neliela un aizņem ļoti maz vietas;

● Kafijas pārpalikumus izmanto atkārtoti – kafija var iegūt otro elpu dažādos veidos; kafijas biezumi ir piemēroti gan augu mēslošanai, gan kā abrazīvs tīrīšanas līdzeklis, mēbeļu pulēšanas pasta vai skrubis. Ar kafijas palīdzību ari iespējams atbrīvoties no smakas ledusskapī.

Foto: Pexels.com

Virkne no šiem padomiem arī ļauj ietaupīt naudu. Piemēram, izmantojot Keepcup jeb daudzkārt lietojamu kafijas krūzīti vai termokrūzi, teju ikvienā kafejnīcā, veikalā vai degvielas uzpildes stacijā iespējams saņemt atlaidi. Savukārt kafijas biezumu izmantošana, piemēram, skrubim, ļauj ieekonomēt naudu, kas tiktu iztērēta kosmētikas veikalā.

Vai arī tev ir svarīgi, lai kafijas baudīšana atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi? Tādā gadījumā atceries, ka Es Mīlu Kafiju piedāvā iespēju savos veikalos Rīgā, Valmieras ielā 43 un Innocent Cafe kafejnīcā Blaumaņa ielā 34 otrreizējai pārstrādei nodot izlietotās kafijas kapsulas. Savukārt Esmilukafiju.lv pieejama gan illy kafija, gan kafijas automāti un viss pārējais, kas nepieciešams kafijas (un tējas) pagatavošanai un baudīšanai!