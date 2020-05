20 fiksās rabarberu kūkas bez mīklas mīcīšanas un rullēšanas

Skābenie rabarberu kāti ir gluži kā radīti kūku un plātsmaižu pildījumam – to sulīgais svaigums gādā, lai saldie cepieni nebūtu pārlieku šķebinoši. Sezonā rabarberu raušus varētu cept kaut katru dienu, taču daudzus no šī darbiņa attur doma par to, ka būs jānoņemas ar mīklas mīcīšanu, raudzēšanu un rullēšanu. Nākot talkā slinkiem kārumniekiem, mēs atradām lielisku risinājumu – no "Tasty" plašā rabarberu kūku un plātsmaižu recepšu klāsta izvēlējāmies 20 fiksos variantus bez liekām klapatām ar mīklu. Lai labi garšo!