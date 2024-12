Svētku gaidās daudzi pieņem lēmumu no ēdienkartes vismaz uz laiku izslēgt gaļu. Vieni to dara reliģisku apsvērumu dēļ, bet citi, vēloties atvadīties no pāris liekiem kilogramiem un attīrīt organismu. Un kāpēc gan ne? Lai tu nezaudētu motivāciju pusceļā uz izvirzīto mērķi, mēs nolēmām nākt talkā, sagatavojot apjomīgu recepšu kolekciju gardām maltītēm bez kripatiņas gaļas.

"Tasty" piedāvātais bezgaļas recepšu špikeris ir īpaši ērti lietojams, jo receptes jau ir sadalītas pa kategorijām, un tev atliks vien izvēlēties, kuru no, piemēram, 20 makaronu ēdieniem, 16 kartupeļu salātiem, 18 dažādos veidos pagatavotiem kāpostiem, 10 dārzeņu plācenīšiem vai 10 gardiem bezgaļas sautējumiem izmēģināt jau šodien pat.

Lai labi garšo!

Gavēņa laika "zelta likumi" un 10 zupas pirmajai atslodzes nedēļai

Gada aukstajos mēnešos mēs lielāko daļu laika pavadām iekštelpās, mazāk kustoties, vairāk un neveselīgāk ēdot, tādēļ līdz ar pavasara atnākšanu nereti izjūtam vājumu, miegainību un nespēku. Pavasara gavēnis palīdzēs uzlabot pašsajūtu un attīrīt novārdzināto organismu. Uzzini, kā gavēt pareizi, lai atslodze nāktu par labu tavai veselībai.

Veģetārie burgeri: 13 bezgaļas "kotlešu" receptes un knifi īpaši kārdinošam pildījumam

Turpinām rūpēties par tiem, kas dažādu iemeslu dēļ izslēguši no ēdienkartes gaļu. Šajā rakstā skaidrojam, kā kārtu pa kārtai gatavojami veģetārie burgeri: kādu maizi izvēlēties, kā sagatavot dārzeņus un ātri pagatavot mērces īpaši kārdinošam pildījumam. Un, protams, kas gan tas būtu par burgeri bez sulīgas kotletes pildījumā? Kaut pārliecināti gaļēdāji noteikti iebildīs, ka par kotletēm ir cienīgas saukties vien no gaļas gatavotās, mēs šoreiz atļāvāmies aizņemties šo apzīmējumu, par kotletēm nodēvējot 13 bezgaļas plācenīšus veģetāro burgeru pildījumam.

Sātīga maltīte bez gaļas: 20 kartupeļu salātu receptes izcilam garšu baudījumam

Ko iesākt, ja visi saimes locekļi pēc dienas lielajiem darbiem mājās pārrodas izsalkuši kā vilki, bet ledusskapī, kā par nelaimi, gaļu pat ar uguni nesameklēt? Ja tev kādā virtuves stūrī stāv maišelis ar tirgū iegādātiem vai no laukiem pārvestiem kartupelīšiem, mums ir risinājums – kartupeļu salāti.

Ceļam galdā siļķi un kartupeļus! Garšīgas receptes gavēņa laikam

Šķiet, nav universālāku produktu par siļķi un kartupeļiem – vismaz latviešu ēdienkartē. Tie ir ārkārtīgi vienkārši un visiem pieejami, taču pagatavojami pārsteidzoši dažādos garšīgos veidos. Ne velti kartupeļi tiek dēvēti par mūsu otro maizi, un arī siļķi lielākoties ēd visi – arī tie, kuri apgalvo, ka zivis neēdot. Tā iederēsies gan pieticīgākai ikdienas maltītei, piemēram, kopā ar vārītiem vai ceptiem kartupeļiem un biezpienu, gan dažādos salātos – ar bietēm, āboliem, burkāniem. Tāpat siļķe lieliski piestāv arī svētkiem – kurš svētku galds gan būtu iedomājams bez klasiskās siļķes "kažokā"?

Kotletes bez kripatiņas gaļas – 10 dārzeņu un sēņu plācenīšu receptes

Kā pagatavot sulīgas, sātīgas un gardas kotletes, kurās nebūtu ne kripatiņas maltās gaļas? Jāaizvieto tā ar dārzeņiem un sēnēm! Protams, ir visai kliedzoši veģetāros plācenīšus dēvēt kotlešu vārdā, bet no ārpuses tie tieši tā arī izskatīsies – pēc kotletēm. Bet garšas ziņā būs tikpat līdzvērtīgi.

14 idejas, kā izmantot sarkanos kāpostus krāsainos un figūrai draudzīgos salātos

Kaut salātu gatavošanai visbiežāk izmantojam baltos galviņkāpostus, izrādās, to radinieki – sarkanie kāposti – ir pat veselīgāki. Liesi un figūrai draudzīgi sarkano kāpostu salāti lieliski palīdzēs "izbirstēt" gremošanas traktu pēc brīvdienu gastronomiskajām izvirtībām, turklāt, salikumā, piemēram, ar oranžām burkānu strēmelītēm, saulaini dzelteniem paprikas gabaliņiem un koši zaļām salātlapām, uz šķīvja izskatīsies tik dekoratīvi, ka iemantos gana daudz piekritēju arī tavā "Instagram" profilā.

Gavēņa receptes: 15 sātīgi pupiņu salāti ātrām vakariņām bez gaļas

Kā zināms, pēdējie metri pirms finiša mēdz būt visgrūtākie. Lai tev izdotos godam pieveikt šo gribasspēka "maratonu", šīs nedēļas maltītēm izvēlējāmies 15 sātīgu pupiņu salātu receptes. Kaut visbiežāk pupiņas kombinējam ar kūpinātu vistu, desu vai šķiņķi, mūsu piedāvātajā recepšu izlasē atradīsi idejas, ar kādiem produktiem kombinēt pupiņas bezgaļas salātos.

Sākam pirmssvētku atslodzi – 20 veģetāru sautējumu un krēmzupu receptes

Adventes pārdomu laikā ne viens vien pārbauda savu miesas un gara spēku, līdz Ziemassvētkiem atsakoties no pārmērībām un izvēloties vienkāršākas maltītes. Lai tu arī šogad svētku tērpā izskatītos nevainojami, izvēlējāmies receptes, kuras ļaus līdz svētkiem atbrīvoties no pāris liekiem kilogramiem. Pirmo atslodzes nedēļu ierosinām sākt ar aromātiskiem dārzeņu sautējumiem un sildošām krēmzupām.

Sulīgi kāpostu salāti: 14 vienkāršas, garšīgas un maciņam draudzīgas receptes

Kad kāpostgalvas teju vai sprāgst pušu no sulas pārpilnības, salāti ir labākais veids, kā izgaršot šo veselīgo dārzeni. Pagatavojot tos lielā bļodā vai pietūcījot pilnu trīslitru burku, varēsi ar kāpostu salātiņiem mieloties vairākas dienas, jo iestāvoties tie kļūs vēl sulīgāki un gardāki.

Gavēņa receptes: 20 ātri pagatavojami siltie makaronu ēdieni bez kripatiņas gaļas

Pastas ēdieni mums nereti asociējas tikai ar sātīgu maltīti, kas devīgi papildināta ar miltainā mērcē vai saldajā krējumā slīgstošām gaļas bumbiņām vai brangu siera "cepuri", tādēļ pavasara gaidās daudzi ar skubu nolemj izslēgt makaronus no savas ēdienkartes. Tomēr tas ir gluži lieki, jo darbdienu vakariem tik ļoti parocīgos pastas ēdienus var pagatavot arī pavasarīgi vieglus, uzburot šķīvī skaistu mākslas darbu, kas papildināts ar dzīvespriecīgi krāsainiem dārzeņu gabaliņiem, sulīgi zaļām spinātu lapiņām un aromātisku pesto vai kādu gardu mērci.

Garšām bagātas pākšaugu un graudaugu receptes gavētājiem

Tādi vienkārši produkti kā šķeltie zirnīši, grūbas, pupiņas, rīsi un griķi, ja tos bagātina ar dažādām mūsdienīgām garšām, ir pat ļoti baudāmi un bagātina ēdienkarti. Īpaši svarīgi tas ir pirmssvētku atslodzes laikā, kad cenšamies atturēties no dažādām pārmērībām, tai skaitā arī vismaz uz laiku izslēgt no ēdienkartes gaļu.

33 receptes, kas pierāda – kartupeļus var pagatavot garšīgi arī bez gaļas

Pat tad, kad šķiet, ka ledusskapī un virtuves plauktiņos gaudo vējš, labi pameklējot, ļoti iespējams, tu kādā stūrī atradīsi pusiesāktu maisiņu ar kartupeļiem. Un tas nozīmē, ka tev ir milzum daudz iespēju, kā tos pagatavot. Krēmīga kartupeļu zupa, kraukšķīgas bumbiņas, "buļbu bliņas", sātīgs sacepums, cepelīni, gardi kartupeļu salāti un klimpas ar kausēta sviesta mērci – tici vai nē, bet visus šos ēdienus tu vari pagatavot bez kripatiņas gaļas, tātad – arī bez kaitējuma ģimenes budžetam.

Gavēņa receptes: 19 ātri pagatavojami pupiņu ēdieni – varen sātīgi arī bez gaļas

Gara mundrumam un apetītes remdēšanai piedāvājam sātīgu un daudzveidīgu pupiņu ēdienu izlasi.

Burkānu salāti – veselīgi un figūrai draudzīgi: 12 receptes īpaši sulīgai maltītei

Sulīgie un saulaini košie burkāni ir īsts pašmāju superprodukts, kas vai plīst pušu no vitamīnu pārbagātības. Mēs piedāvājam svaigu, kraukšķīgu, turklāt vienkārši un ātri pagatavojamu burkānu salātiņu receptes, kas palīdzēs spert pirmo soli veselīga dzīvesveida un ideālas pludmales figūras virzienā.

15 idejas krāsnī ceptiem ziedkāpostiem, kas liks tev aizmirst gaļu

Šobrīd veikalos un tirgos ir nopērkamas stingras ziedkāpostu galviņas, kas priecē ar kvalitātes un cenas samērību. Svaigie, sulīgie un patīkami kraukšķīgie ziedkāposti remdēs izsalkumu tikpat labi kā kartupeļi vai, piemēram, rīsi, bet pēc maltītes tevi nepārņems smaguma sajūta.

Atslodzes dienām: veselīgi dārzeņu salāti bez gaļas, kas vislabāk garšos tieši ziemā

Izvēloties dārzeņus salātiem, gudri būtu ievērot sezonalitātes principu, jo, piemēram, ziemā salāti no pareizi uzglabāta, sulīga pašmāju burkāna vai rutka noteikti būs daudz uzturvērtīgāki, veselīgāki un arī lētāki nekā aizjūras bezgaršīgais gurķis vai tomāts.

Gavēņa receptes: 18 veidi, kā garšīgi pagatavot kāpostus bez kripatiņas gaļas

Lai tiem, kuri nolēmuši ievērot gavēni, nenāktos piedzīvot vājuma brīžus, kad gribas mest visu pie malas, badīgi uzklūpot kotletēm, mēs piedāvājam 18 veidus, kā pagatavot kāpostus tik garšīgi, ka pat aizmirsīsi par gaļu.

10 sātīgi bezgaļas sautējumi

14 receptes, kas pierāda – spageti var pagatavot garšīgi arī bez kripatiņas gaļas

Viens no iecienītākajiem darbdienu vakariņu ēdieniem, kas daudzās ģimenēs tiek celts galdā vismaz reizi nedēļā, ir spageti ar maltās gaļas mērci. Tā ir pārbaudīta kombinācija, ar ko grūti nošaut greizi, bet, kad brīvdienās nobaudīts tā pavairāk šašlika, tad nedēļas pirmajā pusē uz gaļas pusi negribas ne skatīties. Labā ziņa ir tāda, ka spageti var ļoti gardi pagatavot arī bez kripatiņas gaļas, tādēļ sarūpējām 14 receptes, lai tu varētu pārliecināties par to.

Ar sieru, zirnīšiem vai avokado: 17 sātīgi biešu salāti bez gaļas

Izmantojot no vitamīnu pārpilnības vai pušu sprāgstošās bietes, izdosies pagatavot visgardākos biešu salātiņus. Lai nedēļu tu varētu sākt uz vieglākas nots, atpūtinot organismu no gaļas, mēs izvēlējāmies gardus biešu salātus bez kripatiņas gaļas, kuriem sātīgumu piešķirs siers, avokado, dažādi pākšaugi, kā arī bezpiedevu jogurts, majonēze vai krējums.

15 elementāri kartupeļu sacepumi bez gaļas vieglākam nedēļas sākumam

Kartupeļu sacepums, kā nekas cits, pierāda, ka viss ģeniālais ir vienkāršs. Kūstoša siera kārtas pārklātas vai krēmīgas sēņu mērces ieskautas tupeņu šķēles sacepumā lieliski garšos arī bez gaļas. Lūk, 15 vienkāršas idejas vakariņām bez liekām sastāvdaļām un liekām klapatām, jo lielāko daļu darba tavā vietā paveiks cepeškrāsns.

Pildītas plānās pankūkas: 10 idejas karaliski sātīgai brokastu reizei bez gaļas

Ar pildītām pankūkām visbiežāk sanāk mieloties tieši brīvdienās, jo tad ir gana daudz laika nesteidzīgi izcept bliņas un padomāt, ar ko kārojas tās piepildīt. Lai no šī garšīgā rituāla nevajadzētu atteikties arī tiem, kas ievēro gavēni vai citu iemeslu dēļ atteikušies no gaļas, piedāvājam 10 idejas gardiem sāļajiem pildījumiem, kas būs gana sātīgi, lai piesietu dūšu līdz pat pusdienām.

Veģetārā pirmdiena: 14 receptes cepeškrāsnī gatavotiem dārzeņiem

Ko tādu pagatavot pirmdienā, kad pēc ēdienu ziņā bagātīgām brīvdienām gribas ko vieglāku? Izvēlies dārzeņus – tie būs pietiekami viegli pagatavojami un ļoti gardi, turklāt, iztiksi bez gaļas. "Tasty" izvēlējās 14 gardas cepeškrāsnī pagatavojamas maltītes, ar kurām pabarot mājiniekus!

Bezgaļas pirmdiena: 21 zupa, kas palīdzēs atgūt formu pēc brīvdienu vēderpriekiem

Pirmdienas jau tā nav tās vieglākās dienas, vēl jo vairāk tad, ja smaguma sajūta vēderā uzstājīgi atgādina par brīvdienu pārmērīgajiem vēderpriekiem. Lai ātri atgūtu labu pašsajūtu, iesakām šodien atturēties no gaļas ēdieniem.

