Lai bērni gatavo paši – vienkāršas receptes, ko īstenot skolēnu brīvlaikā

Kad tad, ja ne nedēļā, kad skolēni no mācībām brīvi, ļaut viņiem pašiem pagatavot kādu sen noskatītu recepti vai iedvesmoties kādam jaunam ēdienam? Garšīgā rosīšanās virtuvē sniegs pat vairākus labumus – bērns nostiprinās prasmes recepšu meklēšanā, produktu saraksta veidošanā, apgūs patstāvīgu darbošanos virtuvē un galu galā arī gardi paēdīs.

Septiņgadnieki un astoņgadnieki jau prot izsekot vienkāršām norādēm, tāpēc bez sviesta uzziešanas uz maizītes šī vecuma bērniem var ļaut jau patstāvīgāk darboties virtuvē, iesaka kanādiešu uztura speciālisti vietnē "Unlock Food". Ļauj bērnam darboties ar rīvi, vienkāršu sviestmaižu tosteri un blenderi – sarīvējot dārzeņus burkānam, pagatavojot klasiskās "trijstūrmaizītes" vai samaisot sev gardu piena, kefīra vai saldējuma kokteili.

Pirmklasniekiem un otrklasniekiem vair uzticēt savīstīt sainīšos tortiljas, sagatavot salātus no sastāvdaļām, kas vien jāsagriež vai jāizņem no burciņas vai bundžiņas, kā arī pagatavot kādu jogurta un pilngraudu mušļa kārtojumu brokastīm. Turklāt ļauj bērnam sagatavot nepieciešamo produktu sarakstu, tādējādi iemācot, ko tas nozīmē – pagatavot maltīti. Kad pirmie soļi apgūti, vari uzticēt bērnam mazos maltīšu pienākumus, piemēram, iepriekšējā vakarā vai no rīta sagatavot sev vienkāršas brokastis.

Lielākajiem skolēniem jau vari uzticēt nopietnākas maltītes – deviņus, desmit un vienpadsmit gadus veci bērni savās kustībās un darbībās ir drošāki, turklāt virtuves ierīces iepazinuši vairāk. Nogriezt maizes, siera vai gaļas šķēli šajā vecumā nesagādā problēmas. Nākamais solis ir ļaut darboties ap mikroviļņu krāsni un plīti, iemācot, kā tas ir – uzvārīt makaronus vai olas, apcept pannā produktus vai uzvārīt vienkāršu zupiņu. Bērnam noteikti būs pa spēkam pagatavot omleti, pildītās tortiljas, pankūkas un citus pannā pagatavojamus ēdienus.

Savukārt lielākajiem pamatskolēniem, kas jau pietuvojušies pusaudžu vecumam, vari ļaut izmēģināt cepeškrāsnī pagatavojamas receptes. Uzjaukt mīklu kēksiņiem vai picai un tos izcept. Uzputot ar mikseri krēmus, pagatavot vienkāršu dārzeņu sacepumu utt.

Svarīgākais, kas jāatceras vecākiem, ļaujot bērniem patstāvīgi darboties virtuvē, – esi blakus, pārrunā drošības jautājumus, parādi, kā darbojas plīts, kur novietot darbarīkus, kā sagatavot produktus, lai tos varētu griest, rīvēt, smalcināt, blendēt, un uzticies savam bērnam!

Zemāk atradīsi kaudzīti recepšu no "Tasty.lv" krājumiem, kas ir itin viegli pagatavojamas un piemērotas dažāda vecuma mazajiem pavāriem, lai tie spertu soļus pretī patstāvīgai ēst gatavošanai!