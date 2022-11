Maciņam draudzīgās grūbas: 24 sātīgas receptes paēdušai ģimenei

Kad mēneša beigās veram graudaugu un citu ilgglabājošos pārtikas produktu plauktiņus un atvilktnes, ir viens spīdeklis, kam vērts pievērst pastiprinātu uzmanību – grūbas. Grūbas ir ne tikai lētas, tātad – maciņam draudzīgas, bet arī izmantojamas visdažādākajās receptēs. Klasiskajā gurķu zupā jeb rasoļņikā, krēmīgā grūbu putrā vai salātos, kas papildināti ar svaigiem vai krāsnī ceptiem dārzeņiem – ar grūbām nošaut greizi būs grūti.

Pirms ķerties pie gatavošanas, jāatceras, ka parastās miežu grūbas kārtīgi jānoskalo, citādi ēdiens iegūs neglīti zilganu nokrāsu. Grūbas skalo pat trīs un četras reizes, izmantojot smalku caurduri, un to dara tik ilgi, līdz notekošais ūdens no balti duļķaina ir kļuvis caurspīdīgs. Parastās miežu grūbas nemērcējot jāvāra aptuveni 40–50 minūtes. "Tasty" iesaka tās gan pirms likšanas zupā vai gatavošanas kādā citā ēdienā izmērcēt pāris stundas, lai maltīte gatava ātrāk.

Jebkurā receptē, kur sastāvdaļu saraksts pieprasa grūbas, var izmantot arī pērļu grūbas. Nosaukums jau pasaka priekšā, ka tās atgādina baltas pērlītes. No parastajām grūbām pērļu grūbas atšķiras ar to, ka tās ir pamatīgāk apstrādātas un nopulētas, līdz ar to tajās ir mazāk šķiedrvielu, taču pagatavošanas laiks īsāks – vien pusstunda, ja tās iepriekš nemērcē. Taču arī šīs grūbas nepieciešams aptuveni stundu izmērcēt, ja gatavo, piemēram, tabulē salātus – tad pērļu grūbas būs irdenākas un labāk sajauksies ar citām sastāvdaļām. Nemērcētas pērļu grūbas lieliski noderēs putru un gruboto gatavošanai, jo tās ir miltainākas nekā parastās grūbas, un maltīte izdosies krēmīgāka.



Skābu kāpostu zupa, ātrais rasoļņiks un arī pupiņu zupa tikai iegūs no tā, ja katlā iebērsi klāt dažas saujas noskalotu grūbu. Bez zupām, noteikti vērts izmēģināt tik latvisko grūdeni, koču vai no Latgales nākušo "pancaks ar cymusu", kas garšīgi parāda – grūbu putra sasilda. Un salāti ak, salāti – pavisam vienkārši ar krāsnī ceptiem sakņu dārzeņiem, sēnītēm, kukurūzu un pat kaltētiem tomātiem. Šķiet, grūbas piestāv pilnīgi visam, atliek tikai izvēlēties kādu no 24 receptēm zemāk un ķerties pie gatavošanas. Lai visi garšīgi paēduši!