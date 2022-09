Visu laiku labākā. Vistas zupa 28 variācijās

Vistas zupas nozīme cilvēka dzīvē nudien ir nenovērtējama. Tā ir visu zupu mamma, visu zupu esence. Tā ir zupa, kas izdara visu zupu darbus: sasilda miesu un dvēseli, pabaro, nomierina, iemidzina vai, tieši otrādi, uzmundrina un notur pie prāta un lietu kārtības. Galu galā – vistas zupa pat ārstē! Un, ja mājās ir karsta vistas zupa, tas nozīmē: kādam ir svarīgi, kā tu jūties, tā jau ir dievišķa sajūta. Ikona, ne zupa!

Protams, ne katram ir laime nokļūt pie kūpoša zupas šķīvja kā uz burvju mājiena. Tad zupīte jāvāra pašam, bet arī tā ir brīnišķīga apziņa: esmu pieaudzis un par sevi, visdārgāko un mīļoto, rūpējos. Mans nogurušais, visādiem izaicinājumiem pakļautais organisms tūlīt man visu piedos, un smadzenes atslābs un palaidīs visus dēmonus kosmosā – un ar katru karstas vistas zupiņas karoti notiks miesas un gara attīrīšana un spēcināšana. Tīrākā ezoterika, ne zupa! Var to saukt arī par placebo efektu, lai gan – kāds tur placebo, buljona barojošais spēks un vistas gaļas uzturvērtība ir uzturzinātnieku apstiprināti lielumi. Savukārt vistas zupas iespaidu uz dvēseli un cilvēka vispārējo labsajūtu var apstiprināt ikviens, kas to nobaudījis, te nekādi zinātniski apstiprinājumi nav vajadzīgi.

Vistas zupa tiešām ir spējīga uz visu: gan paust mīlestību, gan iedvesmot uz varoņdarbiem. Tā liek atkal noticēt sev un nomierināties pat brīžos, kad nekāda miera īsti nevar būt (piemēram, tagad). Kā viņa (zupa, ne vista) to spēj?

Vistas zupai ir dažādas receptes un versijas. Ir zupiņa ar dzidru, gandrīz caurspīdīgu buljonu, kurā visas nūdelītes, burkānu ripiņas un pētersīļus var saskaitīt. Klasika! Un klasika vienmēr nomierina. Nekādu negaidītu garšu un struktūru – viss kā bērnībā, viss kā vienmēr. Vistas zupa ir nemainīga vērtība, un sajūta, ka vismaz kaut kas šajā dzīvē ir nemainīgs, ir zelta vērta.

Ja gadās tikt pie vistas, kas dzimusi un dzīvojusi laukos labā maizē, turklāt gājusi zem cirvja pašā spēku plaukumā – tāda zupa pilsētniekam būs negaidīts baudījums. Vista var būt tāda, ka tauku kārtiņa virs zupas mirdzēt mirdzēs, un garša – kāda lauku vistas zupai ir garša! Spēcīga kā pati dzīve, pati pilnība!

Ja prāts nesas uz ko tumīgāku vai, ja buljons tiešām savārīts no vistas spārna un pēdējā klukstiena un tamdēļ tāds švakāks, puspaciņa – ai, lai iet visa, ies nu taupīt! – kausētā siera dara brīnumus. Tā joprojām ir vistas zupa, bet garša kļuvusi noapaļotāka, sieraināka un treknāka. Bet cilvēks, kurš nokļuvis dzīves posmā, kad gribas mierinošu un sātīgu vistas zupu, kalorijas neskaita.

Ak, un tad arī eksperimenti, jo neba nu no tīra vistas buljona visu mūžu barosies – un tad var mēģināt vistas zupu grieķu gaumē, ķīniešu gaumē, vjetnamiešu gaumē, gruzīnu gaumē un kādu tik vēl ne. Uz priekšu! Visas jaunas pieredzes un receptes tikai bagātina – gan zupu, gan mūs pašus! Galu galā atgriezties pie vecā, labā rokenrola un vistas zupas klasikas var vienmēr!

Tehniska rakstura atkāpe. Jā, taisnība, vistas gaļa kļūst dārgāka. Bet, ja vien nav jāpabaro saime, kas skaitāma padsmitos, neviens jau nespiež likt katlā veselu vistu! Jums, visticamāk, mājās nemaz nebūs tik liela katla. Labs, gana stiprs buljons sanāk arī no pusvistas vai no vistas, kuras filejas daļa un vēl kādi gabali atdalīti citām ēdienreizēm. Savureiz pat no vistas muguriņām vai vistas karkasa, kas palicis pāri no cepeša! Un, ja reiz mēs par to, tad te ir pāris pieredzes, ar ko dalījušās "Tasty" labi pazīstamas un tiešām viedas saimnieces: no vistas pašu vellu var dabūt gatavu, ne tikai zupu!

Atgriežoties pie vistas zupiņām, "Tasty" dalās ar dažām versijām: sākot no dzidro buljonu klasikas, beidzot ar dažādiem eksperimentiem un citu tautu recepšu variācijām. Lai garšīga un karsta mielošanās!