Turku zirņi bundžiņā izlīdzēs – kaudzīte ideju gardām darbadienu vakariņām

Ja ledusskapī nekā nav, paveram konservējumu plauktiņa durvis un ņemam… turku zirņus! Turku zirņi jeb aunazirņi, kā latviski tos vēl mēdz dēvēt, ir lielisks bāzes pākšaugs, lai uztapinātu garšīgas un ātri pagatavojamas maltītes. Kā sautējumos, tā vieglos salātos un pat "kotletēs" jeb plācenīšos, tie izceļas ar to, ka izmantošana kulinārijā ir ļoti dažāda.

Kas turku zirņos vērtīgs? Pirmkārt, kā jau pākšaugiem pieklājas, uz 100 gramiem turku zirņu ir pieklājīgs daudzums olbaltumvielu (aptuveni 19 grami). Otrkārt, turku zirņi ir reizē arī labs ogļhidrātu avots, tāpēc nebūs nepieciešams tos maltītei pievienot papildus. Vēl tajos ir kālijs, dzelzs, cinks, magnijs un B6 vitamīni, norāda "Healthline.com".

Iekļaujot maltītē turku zirņus, parūpēsies par ilgāku sāta sajūtu, ko nodrošina turku zirņos esošais duo – šķiedrvielas un olbaltumvielas. Sāta sajūta pilnvērtīgas maltītes laikā nāks tikai par labu, jo roka nestiepsies pēc našķiem starp ēdienreizēm. Tā kā turku zirņos ir salīdzinoši labs augu valsts proteīnu sastāvs, šo produktu iesaka lietot uzturā tiem, kas atteikušies no gaļas produktiem. Un ik pa laikam nekaitēs klasiskās kotletes aizstāt ar turku zirņu plācenīšiem, kas papildināti ar dārzeņiem.

Ikdienas gatavošanā, protams, ērtāk par ērtu ir izmantot tieši konservētos turku zirņus, kas jau iepriekš novārīti un sapildīti bundžiņās. Veikalos iespējams iegādāties arī vārītus turku zirņus vakuuma iepakojumā. Ja nu gadījies, ka attaisot bundžiņu un pagaršojot turku zirņus, pretī "lūkojas" pacieti pākšaugi, tos var viegli uzfrišināt un padarīt mīkstākus – var pamērcēt tīrā, remdenā ūdenī, uzsildīt mikroviļņu krāsnī, pavārīt nelielā ūdens daudzumā, vai vienkārši izmantot sautējumos un karijos, nevis svaigajos salātos, iesaka Alīna Šērlija kulinārajā blogā "Kitchen Bun".

Konservētos turku zirņus pirms lietošanas nokās un noskalo – bundžiņās esošie pākšaugi mēdz būt diezgan sāļi, tāpēc nāks par labu no liekā atbrīvoties, ieteikts vietnē "Unlock Food". Ja tīk eksperimentēt virtuvē, no turku zirņu "ūdens" bundžiņā jeb "aquafaba" var pagatavot bezē cepumus, aizstājot olbaltumus. Te vari iedvesmoties no "Tasty.lv" eksperimenta.

Kas jāzina par turku zirņu pievienošanu siltajām maltītēm? Galvenais un svarīgākais – nepievieno tos sautējumiem, karijiem un zupām pārāk ātri, jau gatavošanas sākumā. Turku zirņus pārējām sastāvdaļām katlā pieber gatavošanas beigu posmā, lai tie pārlieku neizšķīst un saglabā savu formu. Siltajos salātos, kas pagatavoti uz pannas, vari tos iztaukšķēt pannā kokosriekstu eļļā vai augu eļļā, tad turku zirņi būs ar patīkamu kraukšķīti. Bet svaigajos salātos tie garšo izcili ar svaiga citrona sulas piešprici.

Turku zirņi ir ne vien lēta, bet ļoti ērta izejviela darbadienu vakariņām, kad negribas gatavot ilgi un sarežģīti. Zemāk atradīsi krietnu kaudzīti recepšu no "Tasty.lv" virtuālās pavārgrāmatas, lai pagatavotu ne vien sildošu kariju, bet arī tik sātīgos turku zirņu plācenīšus un pavasarīgu garšu salātus!